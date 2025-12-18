Ataque armado sorprende a vendedores en Central de Abastos de Celaya: reportan dos muertos y un herido | Video

La Central de Abastos de Celaya, Guanajuato, ha seguido un patrón de extorsiones y cobro de piso a vendedores y locatarios | Imagen Ilustrativa Infobae

La mañana del jueves 18 de diciembre un ataque armado contra comerciantes en la Central de Abastos de Celaya dejó un saldo de dos personas sin vida y un tercero gravemente lesionado, según reportes oficiales. El hecho se registró cuando los afectados descargaban mercancía en el área dedicada a la venta de jitomate en Guanajuato.

Los primeros informes señalan que sujetos armados llegaron al área comercial ubicada en las inmediaciones de la avenida Constituyentes y abrieron fuego contra los comerciantes sin mediar palabra.

Una de las víctimas murió de manera inmediata a causa de las heridas de bala. Otra persona fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Celaya, donde horas después fue confirmada su muerte por las graves lesiones sufridas. En tanto, el tercer hombre resultó herido y fue ingresado a un hospital privado, donde su estado de salud se reportó como grave, de acuerdo con los últimos reportes de medios locales.

Operativo para asegurar la zona del crimen y respuesta de las autoridades

Tras la agresión, elementos de la policía municipal, así como corporaciones de emergencia, acudieron al lugar para resguardar la zona, brindar auxilio a las víctimas y poner bajo control la situación. La zona fue acordonada para preservar la escena del crimen; mientras, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) realizaban el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

Los primeros reportes indican que dos personas perdieron la vida y una más resultó herida en la zona de vendedores de jitomates | X / @AsiSucedeLeon

Hasta el corte de edición de esta nota, no se han registrado detenciones oficiales relacionadas con la agresión. Tampoco se ha informado sobre la identidad de los responsables; no obstante, la fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque.

Ataque armado y un posible vínculo con cobro de piso y extorsión

Aunque las autoridades aún no han emitido una versión oficial sobre el móvil del crimen, una de las líneas de investigación apunta a un posible caso de cobro de piso o extorsión contra comerciantes de la Central de Abastos, una problemática que ha afectado de forma recurrente a negocios y vendedores en la región.

Así mismo, el ataque ocurre en un contexto de mayor vigilancia en la zona, donde autoridades locales habían señalado una reducción significativa de extorsiones en el mercado de abastos gracias a operativos de seguridad y sistemas de videovigilancia conectados al Centro de Control y Comando (C2).

Sin embargo, este hecho violento revela que persisten retos importantes para la seguridad comercial en Celaya.

La policía municipal acudió a resguardar la escena del crimen | Diego Costa / Cuartoscuro

Inseguridad y “golpeteo criminal” en la Central de Abastos de Celaya, Guanajuato

La Central de Abastos es uno de los principales centros de abasto y comercio de productos agrícolas en el estado de Guanajuato. La violencia en este tipo de espacios no solo tiene consecuencias humanas, sino también impactos económicos y de confianza para comerciantes, transportistas y consumidores.

Comerciantes y líderes del sector han señalado en repetidas ocasiones la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad pública en áreas de alta afluencia para evitar que fenómenos de violencia y extorsión afecten la operación diaria de negocios y la integridad de quienes trabajan allí.

La presencia de grupos criminales que utilizan la violencia como mecanismo de control de espacios comerciales representa una amenaza constante que autoridades estatales y municipales han buscado mitigar mediante coordinación interinstitucional.

Ataque en la Central de Abastos de León, Guanajuato, dejó dos muertos y un herido | X /@MagicZoo_

Avances de la investigación y próximos pasos

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato continúa con la integración de la carpeta de investigación, analizando cámaras de seguridad y testimonios de testigos para identificar a los responsables del ataque.