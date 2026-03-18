México

Sí fue un “duende machista”: Senado recibe primera corrección del Plan B por omisión de paridad

Kenia López Rabadán dio a conocer el error en sus redes, lo que exhibe la premura con la que realizaron la segunda propuesta de Sheinbaum

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El Senado de la República
El Senado de la República recibió el Plan B de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum para su revisión y dictaminación en comisiones. Crédito: SRE

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, dio a conocer que recibió un oficio informando sobre la omisión de paridad de género en el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La diputada de Morena escribió el siguiente mensaje:

Recibimos de la Secretaría de Gobernación un oficio de la Consejería Jurídica mediante el cual nos informan de una omisión respecto a la paridad de género en la iniciativa del Plan B. Hemos turnado el documento a las Comisiones Dictaminadoras en donde se atenderá el tema. La igualdad sustantiva y la paridad de género son parte de las grandes luchas de nuestro movimiento y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

La Secretaría de Gobernación envió
La Secretaría de Gobernación envió un escrito para corregir el tema de paridad en el Plan B presentado por Claudia Sheinbaum en el Senado de la República.

Menos de 24 horas y el Plan B ya necesita correcciones

El Plan B fue enviado la tarde de este martes 17 de marzo, sin embargo, a pocas horas de que se publicara el dictamen en la Gaceta Oficial de la Cámara Alta, la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán, exhibió en sus redes sociales un error que podría representar retrocesos sustanciales para las mujeres en la política.

“Con todo respeto a la presidencia de la República y a sus asesores: Pero eliminar el PRINCIPIO DE PARIDAD CONSTITUCIONAL en el plan B es un grave error que lastima la historia de las MUJERES. Por décadas se luchó y se aprobó por unanimidad en 2019. Doy por hecho que es un error en un mal documento y no una mutilación a un derecho histórico”.

El párrafo señalado por la diputada de Acción Nacional se encuentra alojado en el artículo 115 constitucional:

  • Texto vigente: Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.
  • Texto reformado: Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías.
El principio de paridad en
El principio de paridad en el Plan B no es abordado, según lo publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República.

Kenia López Rabadán llama “Duende machista” al error de Plan B

Yo espero, supongo, que fue un duende machista el que hizo esto; es un duende machista con falta de visión técnica, con falta de visión jurídica, con falta de inteligencia técnica y emocional, un duende machista que hay que despedirlo, por cierto (…) porque,, evidentemente no se podría entender que una lucha histórica de las mujeres por décadas se quiera cercenar o se quiera cortar de esta manera, sobre todo viniendo de una presidenta”, comentó López Rabadán.

Recordó que presentó la primera iniciativa orientada a incorporar el principio de paridad constitucional, antecediendo propuestas similares impulsadas por legisladoras de Morena y diversas fuerzas políticas, que recibieron dictamen y aprobación en 2019.

Destacó que la presencia de mujeres liderando la Cámara de Diputados, el Senado, la Presidencia de la República, así como en cargos de alcaldesas y gobernadoras, responde a la perspectiva de género incorporada en la Constitución desde ese año, iniciativa en la que participó como senadora.

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