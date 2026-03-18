Pozole rojo de camarón, la receta que no puede faltar en Cuaresma

El pozole rojo de camarón es un plato que invita a compartir, ideal para noches frescas o reuniones donde la mesa se llena de sabor.
En México es protagonista de fiestas patrias, pero la versión roja con camarón es una joya de la costa del Pacífico, especialmente en Cuaresma o Semana Santa.
Principalmente, combina ingredientes prehispánicos como el maíz con la riqueza del mar, lo que lo convierte en un platillo que ha viajado por generaciones.
Receta de pozole rojo de camarón
Se trata de una sopa espesa y aromática que lleva granos de maíz blanco reventado, un caldo sabroso teñido de rojo por chiles secos y dos tipos de camarón: seco molido para profundidad y camarones frescos para textura.
Normalmente se sirve caliente y con guarniciones frescas como lechuga, rábanos y tostadas.
Tiempo de preparación
Total: 1 hora
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 1 kg de maíz pozolero precocido y limpio
- 6 chiles ancho
- 5 chiles guajillo
- 1/2 cebolla blanca
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharadita de orégano seco
- 3 cucharadas de camarón seco molido
- 1/2 kg de camarones frescos, limpios y pelados
- 1 lechuga pequeña, picada fina
- 7 rábanos, en rodajas finas
- 1/4 de taza de crema ácida (opcional)
- Tostadas de maíz
- Sal a gusto
Cómo hacer pozole rojo de camarón, paso a paso
- Enjuagar el maíz bajo agua fría y escurrirlo bien.
- Quitar semillas y venas de los chiles. Hervirlos 5 minutos hasta que estén blandos.
- Licuar los chiles hervidos con la cebolla, el ajo y un poco de agua de cocción hasta lograr una salsa roja suave.
- Verter la salsa en una olla grande junto al maíz, el orégano y el camarón seco molido. Cubrir con 2 a 3 litros de agua.
- Cocinar a fuego medio, sin tapar, durante 30 minutos, hasta que el maíz reviente.
- Sumar los camarones frescos y cocinar 5 minutos más, cuidando que no se cocinen de más.
- Salar a gusto. Servir en platos hondos y acompañar con lechuga, rábanos, crema y tostadas.
- Es importante no sobrecocinar los camarones para que queden jugosos y tiernos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 45 g
- Proteínas: 22 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 1 mes (sin las guarniciones frescas).