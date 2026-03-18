México

Natalia Jiménez, en la mira de las redes sociales por usar ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera

La cantante dio de qué hablar al elegir un vehículo poco común para asistir al evento, causando revuelo y divertidas reacciones

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La cantante difundipo un video
La cantante difundipo un video dentro de una ambulancia. (Natalia Jiménez: Instagram)

La cantante española Natalia Jiménez se colocó en el centro de la conversación digital tras revelar que utilizó una ambulancia para llegar al cumpleaños 40 de Carlos Rivera, lo que provocó opiniones divididas entre sus seguidores.

De concierto a fiesta… con traslado polémico

A través de TikTok, la exvocalista de La Quinta Estación compartió su trayecto contrarreloj luego de presentarse en el Vive Latino, donde actuó junto a Chetes.

Tras concluir su show cerca de las 21:45 horas, la cantante emprendió un traslado urgente hacia Tlaxcala para asistir a la celebración. Primero abordó un helicóptero desde la Ciudad de Mexico rumbo a Huamantla, pero el momento que detonó la polémica fue el uso de una ambulancia con sirenas encendidas para avanzar por vialidades principales.

El recurso, destinado a emergencias médicas, generó cuestionamientos inmediatos en redes sociales sobre un posible uso indebido.

La cantante Natalia Jiménez dividió comentarios en redes sociales por usar una ambulancia para trasladarse por la capital mexicana para llegar a Tlaxcala.

Redes divididas por su decisión

El video se viralizó rápidamente y desató un intenso debate. Mientras algunos usuarios consideraron que se trató de un gesto de compromiso hacia Rivera, otros criticaron el acto al calificarlo como irresponsable.

Las principales críticas se centraron en el uso de una ambulancia para fines personales, al tratarse de un servicio prioritario que podría afectar la atención de emergencias reales.

  • “Todos queremos una amiga como ella, que hizo lo imposible por llegar”
  • “El que quiere, puede”
  • “Después de lo cansado de un concierto, los traslados, el viaje y llegar como una reina y con toda la actitud”
  • “Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros”

Hasta el momento, la intérprete no ha emitido una postura oficial ante la controversia.

La sección de comentarios muestra
La sección de comentarios muestra diversas reacciones del público. (Captura de pantalla: TikTok)

Una figura consolidada en la música

Natalia Jiménez es una de las voces más reconocidas del pop latino. Alcanzó fama internacional con temas como “El Sol No Regresa” y “Me Muero” durante su etapa en La Quinta Estación, antes de consolidar su carrera como solista.

A lo largo de su trayectoria, ha explorado géneros como la balada, el pop y la música regional mexicana, además de participar como coach en formatos televisivos de talento en distintos países.

Kristal Silva, Omar Chaparro, Ana
Kristal Silva, Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras, Roger González, Ximena Navarrete y Anahí, entre otras celebridades, compartieron en redes sociales aspectos de la lujosa fiesta. (Instagram)

La situación ha reavivado la discusión sobre el uso de recursos públicos o de emergencia en contextos privados. Mientras algunos lo interpretan como una anécdota extrema, otros advierten que podría implicar consecuencias legales o administrativas.

Por ahora, el episodio continúa generando conversación en plataformas digitales, donde la figura de Natalia Jiménez enfrenta una nueva controversia en medio de su actividad artística.

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