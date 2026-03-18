México

Morir para sembrar vida: Edomex plantea cementerios que se conviertan en bosques

Los panteones verdes en el Estado de México surgen como una alternativa para que el cuerpo humano se reincorpore a la naturaleza

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Los panteones verdes o ecológicos
Los panteones verdes o ecológicos permiten la inhumación legal con prácticas ambientalmente responsables para preservar el ecosistema local. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

¿Sabías que una vez que falleces, continúas contaminando? De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cremación de un cuerpo libera en promedio 400 kilos de dióxido de carbono en la atmósfera, debido a la quema de gas.

El embalsamamiento utiliza millones de litros de sustancias químicas al año, las cuales se filtran a la tierra y llegan a las aguas freáticas. Además, los cementerios requieren grandes extensiones de terreno y el uso de materiales como cemento y metales para la construcción de tumbas y ataúdes.

Por este motivo, el Estado de México ha presentado un avance en pro del medio ambiente, pues ahora existe la Ley de Panteones Verdes, con la que se pretende reducir el impacto ambiental que producen los servicios funerarios comunes.

Panteones verdes ahora son una opción en Edomex, ¿De qué se trata?

La Gaceta de Gobierno del Estado de México define a los Panteones Verdes, también llamados panteones ecológicos, son áreas de preservación ecológica destinadas a la inhumación legal de restos humanos mediante prácticas ambientalmente responsables.

Estas zonas buscan minimizar el impacto ambiental y transformar el lugar de entierro en espacios que funcionen como hábitats o bosques conservados.

En el lugar de utilizar concreto o metales, los panteones verdes emplean ataúdes, urnas o sudarios biodegradables y evitan el uso de embalsamientos químicos, permitiendo así que el cuerpo se reintegre de manera natural al suelo.

Elementos de la Defensa Nacional
Elementos de la Defensa Nacional acudieron al panteón San Juan luego de reportes de detonaciones de armas de fuego. (Facebook/Fototeca Culiacán)

químicos, permitiendo así que el cuerpo se reintegre de manera natural al suelo. Entre las acciones asociadas a estos espacios se incluyen la plantación de árboles, la reforestación con especies nativas y la restauración del suelo.

El diseño y operación de los panteones verdes contempla criterios como el fomento de prácticas libres de embalsamamiento, la revegetación, el registro georreferenciado de sepulturas, el monitoreo de suelos y aguas subterráneas, y el cumplimiento de disposiciones legales y sanitarias.

Además, los municipios pueden promover la creación y vigilancia de estos sitios, buscando la armonización entre la conservación ecológica y las tradiciones propias de cada comunidad.

Estos espacios se regulan bajo la legislación estatal y federal en materia de cementerios, servicios funerarios y áreas de protección ambiental.

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