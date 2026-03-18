México

Exhiben a niños bebiendo cerveza en cabalgata de feria en Puebla: imágenes desatan indignación

Videos difundidos en redes muestran a menores con latas de cerveza durante la cabalgata

Guardar
Menores fueron captados consumiendo cerveza
Menores fueron captados consumiendo cerveza durante la cabalgata de la feria en Acateno.

La difusión de imágenes en redes sociales que muestran a menores de edad consumiendo cerveza durante una cabalgata en la feria del municipio de Acateno, en Puebla, ha generado una fuerte polémica e indignación entre usuarios y habitantes de la región.

De acuerdo con lo reportado en redes sociales, los hechos ocurrieron en el marco de la llamada “Gran Cabalgata”, uno de los eventos principales de la feria local, donde asistentes captaron a niños y adolescentes portando y bebiendo latas de cerveza a plena vista.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, provocando cuestionamientos sobre la organización del evento y la responsabilidad de las autoridades municipales ante la presencia de alcohol entre menores.

Videos desatan críticas y preocupación social

En los videos que circulan en plataformas digitales se observa a menores con bebidas alcohólicas, sin que aparentemente exista control o supervisión por parte de adultos o autoridades encargadas del evento.

La situación generó reacciones de indignación, ya que usuarios señalaron que se trata de un evento familiar donde debería garantizarse la seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Las imágenes difundidas en redes
Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron indignación y llamados a investigar. (Impresión de pantalla video)

Además, algunos testimonios refieren que la distribución de bebidas alcohólicas habría sido realizada sin filtros de edad, lo que permitió el acceso indiscriminado a la cerveza durante la cabalgata.

Este tipo de situaciones, han advertido especialistas en el pasado, no solo representa una falta administrativa, sino que puede constituir un riesgo para la salud y el desarrollo de los menores, además de posibles responsabilidades legales para quienes faciliten el consumo de alcohol.

Exigen investigación y sanciones

Tras la difusión del material, ciudadanos y usuarios en redes sociales han exigido la intervención de autoridades estatales y organismos de protección a la infancia para esclarecer lo ocurrido.

Entre las principales demandas se encuentra la apertura de una investigación formal que determine si hubo omisiones por parte del ayuntamiento o si existió una autorización implícita o explícita para la distribución de bebidas alcohólicas en el evento.

Asimismo, se ha señalado la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en eventos masivos, especialmente aquellos donde participan familias, con el fin de evitar que se repitan situaciones similares.

En México, la venta, suministro o facilitación de alcohol a menores de edad está prohibida y puede derivar en sanciones administrativas e incluso penales. Por ello, el caso de Acateno ha reavivado el debate sobre la regulación de ferias y festividades populares, donde en ocasiones el consumo de alcohol forma parte de la dinámica, pero carece de controles estrictos.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si alguna autoridad ha iniciado procedimientos derivados de estos hechos; sin embargo, la presión social continúa creciendo a medida que el video sigue circulando.

Temas Relacionados

niñoscervezacabalgataPueblaredes socialesalcoholmenoresmexico-noticias

Más Noticias

Jardine pone a la Concachampions por encima de la Liga MX

La seguidilla de compromisos obligará al cuerpo técnico a tomar decisiones puntuales para mantener el rendimiento sin comprometer el estado físico de los jugadores

Jardine pone a la Concachampions

Cinco alimentos que regulan tu tiroides y adelgazan de forma natural

Este trastorno puede provocar síntomas como fatiga, caída excesiva de cabello y dificultad para perder peso, aun siguiendo dietas o rutinas de ejercicio

Cinco alimentos que regulan tu

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 18 de marzo: se esperan diversas concentraciones en la capital

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Cruz Azul enfrentará a LAFC de Son Heung-Min en los Cuartos de Final de la Concachampons

El atacante surcoreano es conocido por su conexión especial con la afición mexicana desde el Mundial de 2018

Cruz Azul enfrentará a LAFC

¿Aplicar semen como mascarilla mejora la apariencia de la piel? Académico de la UNAM responde

La idea de que este fluido corporal puede mejorar la piel como mascarilla ha circulado durante años en redes sociales y foros de belleza

¿Aplicar semen como mascarilla mejora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seguridad, narcotráfico y crimen en

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de marzo

El CJNG sin ‘El Mencho’: cómo el grupo narco disputa su sucesión mientras expande su imperio de metanfetaminas

¿Periodistas podrían ser procesados por entrar a la guarida de El Mencho?, esto señala experto

Tras muerte de “El Mencho”, cárteles mexicanos intensifican amenazas y hackeos contra militares de EEUU

Novillos de la Sierra le cantan al “Chapo Isidro” y a “El Chuta”, dos de los más buscados en EEUU, en carnaval

ENTRETENIMIENTO

Laura Pausini sorprende con ‘Yo

Laura Pausini sorprende con ‘Yo canto 2’, disco nacido del privilegio, la incomodidad y la búsqueda artística

Entre misterios, peleas y desapariciones: el árbol genealógico de Luis Miguel

Stray Kids lanzará ‘Star, Light (STAY)’ por su octavo aniversario: fecha y hora de estreno en México

Christina Aguilera comete error en concierto al confundir CDMX con “New Mexico”

Yordi Rosado reveló por qué Christina Aguilera fue la invitada más difícil en ‘Otro Rollo’

DEPORTES

Jardine pone a la Concachampions

Jardine pone a la Concachampions por encima de la Liga MX

Cruz Azul enfrentará a LAFC de Son Heung-Min en los Cuartos de Final de la Concachampons

Dónde ver todos los partidos de esta semana de la Liga MX

Algodoneros sorprende y suma a estrella del Clásico Mundial de Beisbol y Grandes Ligas como refuerzo para la temporada 2026

¿Pelea de Canelo Álvarez cambiará de sede por conflictos en Medio Oriente?: Eddy Reynoso revela detalles