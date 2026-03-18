Exhiben a niños bebiendo cerveza en cabalgata de feria en Puebla: imágenes desatan indignación

Menores fueron captados consumiendo cerveza durante la cabalgata de la feria en Acateno.

La difusión de imágenes en redes sociales que muestran a menores de edad consumiendo cerveza durante una cabalgata en la feria del municipio de Acateno, en Puebla, ha generado una fuerte polémica e indignación entre usuarios y habitantes de la región.

De acuerdo con lo reportado en redes sociales, los hechos ocurrieron en el marco de la llamada “Gran Cabalgata”, uno de los eventos principales de la feria local, donde asistentes captaron a niños y adolescentes portando y bebiendo latas de cerveza a plena vista.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, provocando cuestionamientos sobre la organización del evento y la responsabilidad de las autoridades municipales ante la presencia de alcohol entre menores.

Videos desatan críticas y preocupación social

En los videos que circulan en plataformas digitales se observa a menores con bebidas alcohólicas, sin que aparentemente exista control o supervisión por parte de adultos o autoridades encargadas del evento.

La situación generó reacciones de indignación, ya que usuarios señalaron que se trata de un evento familiar donde debería garantizarse la seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron indignación y llamados a investigar. (Impresión de pantalla video)

Además, algunos testimonios refieren que la distribución de bebidas alcohólicas habría sido realizada sin filtros de edad, lo que permitió el acceso indiscriminado a la cerveza durante la cabalgata.

Este tipo de situaciones, han advertido especialistas en el pasado, no solo representa una falta administrativa, sino que puede constituir un riesgo para la salud y el desarrollo de los menores, además de posibles responsabilidades legales para quienes faciliten el consumo de alcohol.

Exigen investigación y sanciones

Tras la difusión del material, ciudadanos y usuarios en redes sociales han exigido la intervención de autoridades estatales y organismos de protección a la infancia para esclarecer lo ocurrido.

Entre las principales demandas se encuentra la apertura de una investigación formal que determine si hubo omisiones por parte del ayuntamiento o si existió una autorización implícita o explícita para la distribución de bebidas alcohólicas en el evento.

Asimismo, se ha señalado la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en eventos masivos, especialmente aquellos donde participan familias, con el fin de evitar que se repitan situaciones similares.

En México, la venta, suministro o facilitación de alcohol a menores de edad está prohibida y puede derivar en sanciones administrativas e incluso penales. Por ello, el caso de Acateno ha reavivado el debate sobre la regulación de ferias y festividades populares, donde en ocasiones el consumo de alcohol forma parte de la dinámica, pero carece de controles estrictos.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si alguna autoridad ha iniciado procedimientos derivados de estos hechos; sin embargo, la presión social continúa creciendo a medida que el video sigue circulando.