México

Cuál era el papel de “La Guasona”, operadora de “El Irving” y ligada con la Unión de Tepito

Angélica Adriana fue detenida por elementos de la SSC en coordinación con autoridades federales y la fiscalía capitalina en calles de la colonia Buenavista

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Fotografía de "La Guasona" tras
Fotografía de "La Guasona" tras su detención tras un operativo coordinado en la CDMX. Crédito: SSC

La detención de Angélica García, alias “La Guasona”, en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, habría marcado un avance en las acciones contra la estructura financiera de La Unión Tepito.

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, “La Guasona” se encargaba de la recolección de dinero generado por la venta de estupefacientes en la zona, permitiendo así el flujo de recursos para la Unión de Tepito, específicamente en la facción de “El Irving”, líder detenido el pasado 15 de septiembre de 2025 en la capital mexicana.

Las autoridades reportaron la detención de la presunta criminal del también llamado Cártel Chilango este martes 17 de marzo, tras realizar patrullajes preventivos y encontrarla intercambiando presuntas drogas con otro sujeto.

El papel de “La Guasona” en la estructura criminal

Según fuentes consultadas por este medio, “La Guasona” tenía la función de recolectar y resguardar el efectivo proveniente del narcomenudeo en la colonia Buenavista.

La red de distribución de drogas bajo su supervisión podría ser la clave para que el dinero circulara de forma segura hasta los mandos superiores, fortaleciendo la logística de la facción de “El Irving” al interior de La Unión Tepito.

Según el reporte oficial, Angélica fue detenida luego de ser descubierta en plena calle, realizando un intercambio de bolsas con otro individuo.

Al inspeccionarlos, las autoridades hallaron los siguientes indicios:

  • Mil dosis de una sustancia similar a la cocaína
  • 132 envoltorios de presunta metanfetamina, también conocida como cristal
  • 7 bolsas con marihuana
  • 2 básculas
  • 1 arma de fuego corta
  • Cartuchos útiles
  • 3 teléfonos celulares

Según fuentes consultadas, el sujeto detenido junto con “La Guasona” tras el intercambio de las bolsas sería Romel Campuzano, alias “El Rommi”, señalado como cuñado de “El Betito”, otro exintegrante de la Unión de Tepito, identificado como líder de la organización hasta su captura el 9 de agosto de 2018.

"La Guasona", "El Rommi" y
"La Guasona", "El Rommi" y los otros dos detenidos tras los cateos. Crédito: SSC

Asimismo, su trabajo estaría vinculado con la supervisión de los puntos de venta, debido a que las autoridades reportaron que posterior a la captura de “La Guasona”, catearon dos domicilios vinculados a ella, en los que fueron localizadas más de 800 dosis de drogas listas para su venta y detuvieron a dos de sus operadores.

Los reportes oficiales indican que en los trabajos para detener a “La Guasona” y a “El Rommi”, y los cateos posteriores, participaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía capitalina. Además, hubo apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Marina).

Quién es “El Irving”, presunto líder de la célula vinculada con La Guasona

El Irving, líder de La
El Irving, líder de La Unión Tepito. (SSC/C4Jimenez)

Irving Herrera, mejor conocido como “El Irving”, era identificado hasta antes de su captura como uno de los principales líderes de La Unión Tepito.

Su arresto, registrada en septiembre de 2025, ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de una labor de inteligencia que permitió rastrear sus movimientos y redes de apoyo mediante las cámaras de seguridad presentes en la CDMX.

Herrera Sánchez, habría consolidado su control en colonias como Morelos y Peralvillo, además del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las investigaciones lo vinculan tanto a la distribución de drogas como a delitos de extorsión, secuestros exprés y homicidios.

Además, la masacre de Plaza Garibaldi, ocurrida en septiembre de 2018 cuando un comando armado disfrazado de mariachis ejecutó a seis personas e hirió a nueve más, estaría asociada directamente a “El Irving”. Las autoridades le atribuyeron la planeación y ejecución de ese atentado, el cual presuntamente fue realizado en contras de su grupo rival, la Anti Unión Tepito.

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