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¿BTS gratis en el Zócalo? La declaración de Sheinbaum que emociona al ARMY mexicano

La mandataria mexicana aprovechó una respuesta del Presidente de Corea del Sur para promover una experiencia que permita a miles disfrutar del K-Pop en la plaza capitalina

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La presidenta Claudia Sheinbaum abrió
La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de un concierto gratuito de BTS en el Zócalo de la Ciudad de México en 2026 tras agotar las entradas en el Estadio GNP Seguros (Cuartoscuro/HYBE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió la posibilidad de un concierto gratuito de BTS en el Zócalo de la Ciudad de México en 2026, según declaraciones efectuadas durante su conferencia matutina el 17 de marzo.

La mandataria detalló que, tras agotarse los boletos para los tres espectáculos del grupo surcoreano en el Estadio GNP Seguros previstos para mayo de ese año, solicitó directamente a Lee Jae-myung, Presidente de Corea del Sur, gestiones para que BTS agregue más fechas en México y consideró la opción de un evento abierto al público en la emblemática plaza del centro capitalino.

La jefa del Ejecutivo informó que su homólogo surcoreano ya respondió su petición y actualmente mantiene conversaciones con productores para facilitar el regreso del grupo o la llegada de un nuevo proyecto musical vinculado a BigHit.

Sheinbaum solicitó directamente al Presidente
Sheinbaum solicitó directamente al Presidente de Corea del Sur que facilite nuevas fechas del grupo surcoreano BTS en México por la alta demanda de boletos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Le escribimos al Presidente de Corea para que nos ayudara. Se presentan en el GNP y luego luego se acabaron los boletos porque es un grupo que le gusta a los jóvenes. Pedimos que nos pusiera en contacto con productores para que regresen a México”, relató Sheinbaum ante los medios.

Ante la alta demanda y el colapso en la venta de entradas manejada por Ticketmaster, Sheinbaum enfatizó que la intención es lograr un acuerdo que beneficie a los seguidores.

“Ya me contestó el Presidente que está haciendo todas las gestiones. Lo invité a venir en septiembre. Tienen un nuevo grupo y ofreció que pudieran venir. Está por contestarme, lo mejor sería que fuera gratuito, pero sí fue muy sensible el presidente a la petición que le hicimos”, destacó la presidenta, dejando encendida la esperanza de que ya sea BTS o Santos Bravos, nuevo grupo de BigHit, estarían en evaluación para una eventual presentación pública.

Las palabras de Sheinbaum generaron especulaciones y no son pocas las fans de BTS, las llamadas ARMY, que manifestaron su emoción y deseo de poder ver a los cantantes en el Zócalo capitalino.

Miles de fanáticos de BTS
Miles de fanáticos de BTS en México quedaron sin acceso a los conciertos en el Estadio GNP Seguros debido al colapso en las ventas de Ticketmaster y la alta demanda (Infobae - Itzallana)

Miles de fanáticos de BTS quedaron sin acceso a los conciertos previstos en el Estadio GNP Seguros debido a la rapidez con la que se agotaron las localidades y a las dificultades reportadas en el sistema de venta de Ticketmaster.

La gestión presidencial buscaría una alternativa que permita a más seguidores disfrutar de la banda sin costo, manteniéndose a la espera de la respuesta definitiva por parte de las autoridades coreanas y los representantes del grupo.

La fiebre por BTS ante el estreno de su nuevo álbum

El grupo surcoreano BTS anunció su retorno a los escenarios con el lanzamiento de su nuevo álbum “ARIRANG”, previsto para el jueves 19 de marzo a las 22:00 horas. La noticia generó expectativa entre los seguidores en México por el regreso tras el fin del servicio militar de los integrantes.

Como parte de este regreso global, el show en vivo desde la Plaza Gwanghwamun será transmitido en Netflix el sábado 21 de marzo a las 5:00 horas, brindando a los fans mexicanos la posibilidad de ver la presentación en tiempo real.

'Santos Bravos', nuevo proyecto musical
'Santos Bravos', nuevo proyecto musical vinculado a BigHit, podría llegar a México en 2026 como parte de las gestiones impulsadas por el Gobierno de Sheinbaum

El calendario incluye actuaciones en Ciudad de México programadas para el 7, 9 y 10 de mayo, que representan la primera oportunidad de volver a ver a BTS en el país tras varios años sin presentaciones.

Entre las novedades del disco, se destaca la inclusión de canciones como “Body to Body”, “Hooligan”, “Aliens” y “One More Night”. Adicionalmente, las actuaciones previstas en Corea del Sur (9, 11 y 12 de abril) y en Tokio (18 de abril) estarán disponibles mediante transmisiones diferidas en cines y a través de la plataforma Weverse.

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