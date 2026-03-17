México

Pensión Bienestar 2026 suspende pagos este lunes 16 de marzo: cuándo volverán a realizarse los depósitos de 6 mil 400 pesos

Beneficiarios inscritos en este programa social reciben en su tarjeta del Banco del Bienestar la dispersión respectiva del segundo bimestre del año

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El programa fue creado en
El programa fue creado en la administración del expresidente Andrés López Obrador en 2018. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar corresponde a un programa social establecido por el Gobierno de México para personas con más de 65 años.

Este apoyo entrega a sus beneficiarios 6 mil 400 pesos cada dos meses, a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

El objetivo es asegurar ingresos regulares a quienes tienen más de 65 años, permitiendo el acceso a productos esenciales y fortaleciendo su estabilidad económica.

La Secretaría del Bienestar supervisa el desarrollo del programa, desde el registro de participantes hasta la entrega de apoyos y la atención a los beneficiarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de marzo de la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, comunicó el pasado lunes 2 de marzo el comienzo de la entrega de la Pensión Bienestar correspondiente a marzo de 2026.

Estos fondos forman parte del segundo bimestre del año y están dirigidos a personas mayores de 65 años inscritas en el programa para los meses de marzo y abril.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, Montiel reveló el calendario oficial de pagos previstos para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos el pasado lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Los depósitos dieron inicio el lunes 2 de marzo y se efectúan de forma escalonada conforme a la letra inicial del apellido paterno, por lo que se recomienda consultar el calendario actualizado.

Debe resaltarse que los pagos se depositan en las tarjetas del Banco del Bienestar y cada beneficiario recibe 6 mil 400 pesos.

Por esto, las personas mayores de 65 años que integran el programa buscan saber si recibirán el depósito entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo.

Suspensión de pagos de la Pensión Bienestar este lunes 16 de marzo de 2026

Este lunes 16 de marzo no se realizaron depósitos para los beneficiarios, pues corresponde a un día festivo oficial por el aniversario del Natalicio de Benito Juárez, celebración que, aunque cae en sábado 21, se traslada al lunes más cercano.

Al no haberse efectuado ninguna dispersión en las tarjetas del Banco del Bienestar este lunes 16, las beneficiarios quieren saber en qué fecha se reanudarán los pagos de este programa social.

Los pagos de la Pensión
Los pagos de la Pensión Bienestar 2026 fueron suspendidos este lunes 16 de marzo. Foto: Secretaría del Bienestar.

¿Cuándo se reanudarán los pagos de la Pensión Bienestar 2026?

Los depósitos de la Pensión Bienestar serán reanudados este martes 17 de marzo para los beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con M y así sucesivamente, de acuerdo con lo notificado por la Secretaría del Bienestar y el calendario de pagos.

Los depósitos faltantes serán a estos beneficiarios:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| M | Martes | 17 |

| N, Ñ, O | Miércoles | 18 |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

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