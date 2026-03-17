Nodal niega que Pepe Aguilar quiera ser su mánager, pero revela que le da consejos para sus demandas

Christian Nodal rompe el silencio sobre los rumores de Pepe Aguilar. (Cuartoscuro)

Christian Nodal rompió el silencio ante los rumores de que Pepe Aguilar podría convertirse en su mánager. El cantante aclaró que esto no es cierto, aunque reconoció que su suegro sí le ha dado consejos legales mientras enfrenta conflictos con su disquera y mantiene una demanda contra su expareja Cazzu por la exposición de su hija Inti en redes sociales.

En un diálogo con la prensa, el cantante del regional mexicano fue interrogado sobre los rumores que apuntan a que su suegro buscaría tomar el control de su carrera, a lo que Nodal fue tajante: “No, mi suegro creo que está 100% enfocado en su carrera. Está lejano de ser mánager. De hecho, está desvinculado de Ángela, está desvinculado de Leonardo. Los apoyan como disquera, pero él está cien por ciento ahí”.

Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela Aguilar. (Redes sociales)

El intérprete de “Botella tras botella” señaló que, aunque Aguilar no tiene ningún rol directo como representante, sí lo ha apoyado con consejos valiosos sobre temas legales: “Aunque no como mánager, creo que sí me ha ayudado mucho con varios consejos en temas sobre todo legales, ya ves que yo tengo problemas con disquera y demás. Por eso lo pintan como que ‘te va a demandar Pepe’ y demás, porque es el único artista y es de los pocos que es dueño de sus masters”, declaró.

Nodal negocia con Universal Music

Nodal también habló de su situación contractual y confirmó que está a punto de cerrar su etapa en Sony Music y dejó ver que estaría negociando su posible regreso a Universal Music, disquera con la que inició su carrera y con la que mantiene actualmente un litigio.

“Estoy por terminar mi ciclo con Sony Music. Estoy por empezar con Universal una buena negociación. Esperemos que no se siga peleando, porque al final del día me he perdido, por ejemplo, de Viña del Mar, eventos que para mí me hacen un montón de ilusión”, declaró.

El cantante lamentó que los conflictos legales hayan frenado proyectos importantes, como presentaciones internacionales y colaboraciones con plataformas como Disney y Amazon.

Nodal aseguró que Pepe no está interesado en ser su mánager. (@pepeaguilar_oficial, @nodal, @jgmusical, Instagram)

“Por derechos y cosas así, pues no se han podido hacer. Entonces, para Universal también hice varios hits, hice buena música, música que se quedó ya, como ‘Adiós, amor’, ‘Te fallé’, ‘De los besos que te di’ y demás. Entonces, creo que hay mucho que podemos crear juntos”, agregó.

Sobre sus próximos shows y proyectos, Nodal adelantó que prepara un espectáculo único en la Monumental Plaza de Toros, inspirado en artistas como Kanye West, y que contará con invitados especiales: “La plaza es cien por ciento una obra que nadie se puede perder”.

El rompimiento con sus padres

El contexto personal de Christian Nodal es igualmente complejo. El distanciamiento con sus padres, especialmente con su padre/manager Jaime González, ha sido evidente en los últimos meses: tanto su papá como su madre, Cristy Nodal, dejaron de seguirse en redes sociales y no acudieron a la fiesta de cumpleaños del cantante organizada por Ángela Aguilar en Zacatecas.

La periodista Mandy Fridmann ha explicado que la estrategia de Christian Nodal de negociar su regreso a Universal Music tiene un trasfondo económico y familiar: lograr un adelanto financiero que le permita saldar la millonaria deuda que le reclama su padre por años de manejo y representación. De acuerdo con Fridmann, solo así Nodal podría romper el contrato vigente hasta 2035 y quedar finalmente libre del control profesional de su padre, al tiempo que la demanda con la disquera también quedaría de lado.

La relación entre Nodal y sus papás está cada vez más tensa. (RS)

La presión mediática y familiar se ha intensificado desde que Nodal inició su relación con Ángela Aguilar. Según fuentes cercanas entrevistadas por Tv Notas, la madre de Nodal teme dejar la carrera de su hijo en manos de los Aguilar al considerarlo riesgoso. Además, se ha señalado que Ángela, lejos de ser un apoyo emocional para su hijo, suma presión y control en la vida del cantante.

Cabe recordar que la ruptura familiar entre Christian Nodal y sus padres también se reflejó en el ámbito legal. Durante el reciente conflicto con Universal Music, ambas partes decidieron separar sus equipos de defensa: Nodal optó por continuar únicamente con el abogado Erick Rauda, mientras que sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, contrataron un despacho distinto en Guadalajara.