Critican a Nodal por demanda contra Cazzu por la exposición de su hija: “Quiere que la gente olvide que la abandonó”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La demanda que Christian Nodal interpuso contra su expareja, la cantante argentina Cazzu, por la exposición de su hija Inti en redes sociales, ha abierto un nuevo capítulo de polémica en la vida del sonorense.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Christian Nodal habló abiertamente sobre el proceso legal que mantiene contra Cazzu. El intérprete de regional mexicano aseguró que la demanda no está relacionada con temas económicos ni con la custodia de Inti, sino con la preocupación por la exposición de la menor en internet.

“La demanda que tengo va por ahí, para que no la tengan expuesta en redes”, declaró Nodal, insistiendo en que su prioridad es que su hija pueda decidir sobre su presencia pública cuando cumpla la mayoría de edad.

Christian Nodal habló de la demanda contra Cazzu. (Captura de pantalla)

“Lo más importante es que mi hija pueda tener una vida normal y que más adelante sea ella quien decida si quiere o no formar parte del mundo público”, subrayó el cantante.

Nodal aseguró que su decisión busca evitar que Inti sea utilizada como tema de conversación o de interés mediático: “Estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”, reiteró.

El cantante también señaló que, aunque no siempre ha podido coincidir plenamente con Cazzu sobre la imagen pública de su hija, su objetivo es resguardar el bienestar de la menor.

Actualmente, Inti reside en Argentina junto a su madre, una circunstancia que ha hecho más compleja la posibilidad de llegar a acuerdos plenos entre ambas partes. Mientras tanto, Cazzu ha adoptado una postura más abierta respecto a compartir momentos con su hija en redes sociales, dejando ver la relación madre-hija.

Nodal fue el primero en mostrar públicamente a Inti

La cantante Cazzu con su hija Inti en brazos. (Captura de pantalla)

El debate sobre la exposición de la pequeña Inti en redes sociales tomó un giro relevante al recordarse que fue el propio Christian Nodal quien, el 14 de febrero de 2024, publicó por primera vez el rostro de su hija en sus historias de Instagram.

Durante los primeros meses tras el nacimiento de la niña tanto Cazzu como Nodal habían sido muy cuidadosos de no mostrar la identidad de la bebé, compartiendo solo imágenes discretas y evitando revelar detalles de su cara.

Sin embargo, en la celebración del Día de San Valentín de 2024, Nodal compartió varias fotografías donde Inti aparece de frente y sin filtros, marcando así la presentación pública de la menor ante miles de sus seguidores. En una de las instantáneas, Cazzu está sentada al borde de una piscina sosteniendo a la niña, y en otra, ambos padres aparecen besando a su hija mientras celebran con pasteles en familia.

Este antecedente fue rápidamente señalado en redes por usuarios que cuestionaron la congruencia de la demanda de Nodal contra Cazzu por la exposición de Inti, recordando que fue el propio cantante quien inició la publicación de imágenes de la niña en el espacio digital, mucho antes de la actual controversia legal.

Imagen que mostró Nodal el 14 de febrero de 2024. (Instagram)

Internautas se lanzan contra Nodal y defienden a Cazzu

Las declaraciones de Christian Nodal no tardaron en detonar una fuerte ola de críticas en redes sociales. Usuarios y seguidoras de Cazzu, así como voces del público general, consideraron contradictoria la postura del cantante, recordando que durante la relación él mismo compartía imágenes de la niña y que no puede decir cómo Cazzu debe maternar cuando el intérprete lleva meses sin ver a la menor.

Entre los comentarios más destacados que circularon en redes sociales se encuentran:

“No la quiere ver en persona y ahora tampoco en redes.”

“Resulta que Nodal le prohíbe a una madre compartir momentos hermosos de su hija, no solo la acusa de no haber sufrido ‘de verdad’, ahora hasta el poder compartir momentos que como madre te emociona que el mundo vea le quiere prohibir. Prohíbele a tu fandom insultar a tu hija.”

“Lo único que Christian Nodal quiere es que se deje de hablar de la niña, que lo que dice la mamá desaparezca, quiere que la gente se olvide de Inti y se olviden de que la abandonó y todo lo demás que ha hecho.”

“Este tipo es increíble. Expuesta dice, él la expuso el día que la abandonó con la madre por otra mujer.”

“No quiere que esté en redes porque piensa que así va a borrar su existencia, que la gente va a olvidar su abandono.”

“Cuando estaba con Cazzu él mismo subía fotos de su hija, la gente conoció a Inti por esas fotos de bebé cuando aún vivían juntos los 3. Ahora que ya no está ya no quiere que se exponga la niña.”

“Una vez más el padre abandónico en contra de la madre de su hija. Él no la va a venir a ver ni de casualidad pero sí le va a decir a la madre cómo MATERNAR. ¿Cómo comprar esta narrativa?”

“Ni siquiera se le ha ocurrido pensar que, si no la ve en persona porque le queda lejos Argentina según él, la única manera que la verá crecer es a través de las fotos que sube Cazzu.”

“El paquete es una hija que ni ve, ni le quiere dar igualdad en condiciones de vida...”

“Pero la mamá de Nodal la expuso peor cuando Cazzu la llevó a México ella no enseñaba la cara y la prensa la respetó pero la mamá de Nodal subió todo un video exponiendo la cara actual de la niña.”

“Demanda a la mamá que está criando sola sobre qué hacer o no con la hija.”

“Todo lo que haga Cazzu está mal cuando es ella la que hace dos años la está criando sola.”

“Que hable cada vez demuestra más lo que es comopersona! ¿Hace cuánto que no ve a su hija?”

“El ex de Cazzu, violentador vicario, padre ausente, siente que tiene la potestad de decidir cómo Cazzu debe criar a su hija”

“¿Sabes lo que está mal? Abandonar a tu hija y creerte que tienes derechos sobre ella.”