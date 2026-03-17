Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de marzo: Líneas 7, 12 y A del STC presentan alta afluencia

Línea 2 del Metro CDMX: qué estaciones están abiertas y cuál es el horario por obras de remodelación Personal del STC mantiene trabajos en la zona de vías, por lo que han modificado la operación de trenes en algunas estaciones

Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están abiertas y cerradas por obras (X/ @MetroCDMX)

El Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) puso en marcha la remodelación de la Línea 2, la cual va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Con el objetivo de optimizar el servicio de la línea azul, el personal del Metro CDMX informó que habrá cierres escalonados, por lo que la operación de esta ruta tendrá afectaciones.