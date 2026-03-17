México

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de marzo: Líneas 7, 12 y A del STC presentan alta afluencia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

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En pocas líneas:

13:29 hsHoy

Metro CDMX

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 9 y B. Las Líneas 7, 12 y A presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.

12:47 hsHoy

Metro CDMX

Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 8, 9, 12 y A. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y los usuarios.

12:46 hsHoy

Metrobús CDMX

m/mexico/2026/03/17/estaciones-del-metrobus-fuera-de-servicio-en-esta-ultima-hora-de-este-17-de-marzo/

11:06 hsHoy

Línea 2 del Metro CDMX: qué estaciones están abiertas y cuál es el horario por obras de remodelación

Personal del STC mantiene trabajos en la zona de vías, por lo que han modificado la operación de trenes en algunas estaciones

Qué estaciones de la Línea
Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están abiertas y cerradas por obras (X/ @MetroCDMX)

El Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) puso en marcha la remodelación de la Línea 2, la cual va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Con el objetivo de optimizar el servicio de la línea azul, el personal del Metro CDMX informó que habrá cierres escalonados, por lo que la operación de esta ruta tendrá afectaciones.

Leer la nota completa
11:05 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 17 de marzo de 2026.

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