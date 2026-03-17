Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de marzo: Líneas 7, 12 y A del STC presentan alta afluencia

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 9 y B. Las Líneas 7, 12 y A presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.
Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 8, 9, 12 y A. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y los usuarios.
m/mexico/2026/03/17/estaciones-del-metrobus-fuera-de-servicio-en-esta-ultima-hora-de-este-17-de-marzo/
El Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) puso en marcha la remodelación de la Línea 2, la cual va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Con el objetivo de optimizar el servicio de la línea azul, el personal del Metro CDMX informó que habrá cierres escalonados, por lo que la operación de esta ruta tendrá afectaciones.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 17 de marzo de 2026.