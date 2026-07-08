México

Grecia Quiroz acusa a Sheinbaum de “olvidarse de Uruapan”, tras su visita a Michoacán

La alcaldesa sostiene que la tardanza de las autoridades federales agravó la crisis en la ciudad y recuerda que su esposo advirtió en vida sobre la urgencia de atender el problema

Guardar
Google icon
Mujer con sombrero de paja y blusa blanca habla en un podio con micrófonos, sosteniendo papeles. Hay personas en el fondo y un cartel parcial que dice Michoacán
Grecia Quiroz se dirige al público desde un podio, solicitando a Claudia Sheinbaum atender las demandas ciudadanas ante la violencia en Uruapan. (@GreciaMich2027)

En medio de la creciente preocupación por la violencia en Uruapan, la alcaldesa Grecia Itzel Quiroz García, y viuda del fallecido Carlos Manzo, reprochó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por no visitar el municipio que representa durante su visita a Michoacán el pasado viernes 03 de julio de 2026.

A través de un video publicado su cuenta oficial en ‘X’, Quiroz pidió que la presidenta escuche de primera mano las demandas de la ciudadanía y denunció la falta de atención federal que, según afirmó, contribuyó a la muerte de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, asesinado a balazos el pasado 1 de noviembre durante un evento de Día de Muertos.

PUBLICIDAD

La mandataria federal, según Quiroz, estuvo a pocos minutos de Uruapan, pero no acudió al municipio pese a la situación local y reiteró que las puertas del ayuntamiento siempre han estado abiertas para Sheinbaum.

De manera contraria, Claudia Sheinbaum declaró en conferencia de prensa desde Michoacán que ha ido varias veces a la entidad, incluso en compañía de Quiroz; además, negó sentir “miedo” de visitar Uruapan: “He estado en las zonas críticas. He estado ahí con la presidenta municipal de Michoacán [Uruapan], con Grecia. Estamos en contacto incluso por chat. Lo que ella nos ha solicitado, de inmediato se atiende”.

PUBLICIDAD

El asesinato de Carlos Manzo y la falta de atención federal

Durante su intervención, Quiroz García recordó las advertencias que en vida hizo Carlos Manzo acerca de la urgencia de atender la inseguridad en Uruapan. Según relató, Manzo le pidió en su momento a la presidenta: “No se tarde porque Uruapan la necesita”.

La alcaldesa subrayó que el asesinato de Manzo estuvo relacionado con la falta de respuesta de las autoridades federales. “Se tardó porque precisamente le quitaron la vida a él a causa de que no quisieron voltear las... a ver las necesidades de Uruapan, a ver en qué condiciones está Uruapan en el tema de seguridad”, expresó.

El espacio donde se colocó la placa se convierte en un lugar de memoria, respeto y resistencia frente a la violencia.
El espacio donde se colocó la placa se convierte en un lugar de memoria, respeto y resistencia frente a la violencia.

Para Quiroz, la responsabilidad de la seguridad no recae solo en la policía municipal, sino que compete también al gobierno federal. Enfatizó que la situación de riesgo no afecta únicamente a Uruapan, sino a toda la entidad: “Le corresponde al orden federal poner atención en todo lo que está sucediendo, no solamente en Uruapan, sino en todo Michoacán”.

Petición para escuchar a la ciudadanía

La alcaldesa insistió en que su reclamo no es personal, sino una demanda ciudadana. Solicitó a la presidenta que escuche directamente a los habitantes de Uruapan para comprender la magnitud del problema. “Ella tiene las puertas abiertas de Uruapan para que venga y precisamente escuche a la ciudadanía. No que me escuche a mí, que los escuche a ellos, que escuche sus demandas y que escuche lo que verdaderamente está sucediendo en Uruapan”.

Grecia Quiroz; Carlos Manzo
Grecia Quiroz respondió a los señalamiento que la vinculan con el asesinato de Carlos Manzo, (imagen ilustrativa). Crédito: Gobierno municipal de Uruapan

Grecia Quiroz remarcó que nunca ha actuado de manera grosera hacia la presidenta. “En ningún momento yo me he portado de manera grosera a su persona ni mucho menos”, afirmó, añadiendo que le profesa respeto tanto por su investidura como por su condición de mujer. Sin embargo, reiteró la necesidad de que la mandataria conozca directamente la situación que vive el municipio: “Pero también necesitamos decirle lo que está pasando aquí en Uruapan”.

Temas Relacionados

UruapánGrecia QuirozCarlos ManzoClaudia SheinbaumAlfredo BedelloPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colectivos cuestionan el alcance del análisis de la Suprema Corte al fallo que ordena creación de la comisión Ayotzinapa

La decisión se da a poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas

Colectivos cuestionan el alcance del análisis de la Suprema Corte al fallo que ordena creación de la comisión Ayotzinapa

Propuesta de poner impuestos a herencias y Afores es porque Sheinbaum “quiere robar a tus hijos”, advierte Lily Téllez

La propuesta de poner impuestos a herencias y Afores fue respaldada por la ministra Lenia Batres

Propuesta de poner impuestos a herencias y Afores es porque Sheinbaum “quiere robar a tus hijos”, advierte Lily Téllez

Acribillaron a dos hombres en asentamiento irregular en Playa del Carmen: indagan presunto cobro de piso

El pasado 27 de mayo asesinaron a una pareja frente a sus hijos en la misma colonia Las Torres

Acribillaron a dos hombres en asentamiento irregular en Playa del Carmen: indagan presunto cobro de piso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este miércoles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

¿Quién es la célula Jalipa? El grupo del CJNG desarticulado en Manzanillo

Autoridades detuvieron a seis presuntos sicarios y aseguraron armamento de alto calibre, debilitando la presencia operativa del CJNG en la región. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de sus actividades delictivas

¿Quién es la célula Jalipa? El grupo del CJNG desarticulado en Manzanillo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acribillaron a dos hombres en asentamiento irregular en Playa del Carmen: indagan presunto cobro de piso

Acribillaron a dos hombres en asentamiento irregular en Playa del Carmen: indagan presunto cobro de piso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

¿Quién es la célula Jalipa? El grupo del CJNG desarticulado en Manzanillo

Además de Los Rugrats: estos son los principales brazos armados de La Mayiza

Aseguran más de 2.6 kilos de ketamina ocultos en maleta en el Aeropuerto de Cancún

ENTRETENIMIENTO

YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

“Lamentables”: así calificó Salinas Pliego los comentarios de Pedro Sola sobre los ‘perrhijos’

Emmys 2026: fecha, horario, nominados y dónde ver en México

No pudo contener el llanto: El tierno momento de Camila Cabello con el hijo de Angélica Vale en el Mundial

¿Se mudará a México? Natalia Jiménez revela qué pasará con su hija tras ganar la custodia en EEUU

DEPORTES

¿Julián Quiñones fue mejor que toda Colombia? Sus números en el Mundial 2026 abren debate

¿Julián Quiñones fue mejor que toda Colombia? Sus números en el Mundial 2026 abren debate

México guarda a sus mejores arqueros para los Juegos Centroamericanos y manda reservas a Copa del Mundo en Madrid

Cruz Azul Femenil presume dura pretemporada previo al inicio del Apertura 2026

¿Quién es Rafa Márquez? Edad, equipos y el camino que lo llevó a dirigir a la Selección Mexicana

Los números de Javier Aguirre con México tras su salida de la Selección Nacional