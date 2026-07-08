Grecia Quiroz acusa a Sheinbaum de “olvidarse de Uruapan”, tras su visita a Michoacán

Grecia Quiroz se dirige al público desde un podio, solicitando a Claudia Sheinbaum atender las demandas ciudadanas ante la violencia en Uruapan. (@GreciaMich2027)

En medio de la creciente preocupación por la violencia en Uruapan, la alcaldesa Grecia Itzel Quiroz García, y viuda del fallecido Carlos Manzo, reprochó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por no visitar el municipio que representa durante su visita a Michoacán el pasado viernes 03 de julio de 2026.

A través de un video publicado su cuenta oficial en ‘X’, Quiroz pidió que la presidenta escuche de primera mano las demandas de la ciudadanía y denunció la falta de atención federal que, según afirmó, contribuyó a la muerte de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, asesinado a balazos el pasado 1 de noviembre durante un evento de Día de Muertos.

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La mandataria federal, según Quiroz, estuvo a pocos minutos de Uruapan, pero no acudió al municipio pese a la situación local y reiteró que las puertas del ayuntamiento siempre han estado abiertas para Sheinbaum.

De manera contraria, Claudia Sheinbaum declaró en conferencia de prensa desde Michoacán que ha ido varias veces a la entidad, incluso en compañía de Quiroz; además, negó sentir “miedo” de visitar Uruapan: “He estado en las zonas críticas. He estado ahí con la presidenta municipal de Michoacán [Uruapan], con Grecia. Estamos en contacto incluso por chat. Lo que ella nos ha solicitado, de inmediato se atiende”.

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El asesinato de Carlos Manzo y la falta de atención federal

Durante su intervención, Quiroz García recordó las advertencias que en vida hizo Carlos Manzo acerca de la urgencia de atender la inseguridad en Uruapan. Según relató, Manzo le pidió en su momento a la presidenta: “No se tarde porque Uruapan la necesita”.

La alcaldesa subrayó que el asesinato de Manzo estuvo relacionado con la falta de respuesta de las autoridades federales. “Se tardó porque precisamente le quitaron la vida a él a causa de que no quisieron voltear las... a ver las necesidades de Uruapan, a ver en qué condiciones está Uruapan en el tema de seguridad”, expresó.

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El espacio donde se colocó la placa se convierte en un lugar de memoria, respeto y resistencia frente a la violencia.

Para Quiroz, la responsabilidad de la seguridad no recae solo en la policía municipal, sino que compete también al gobierno federal. Enfatizó que la situación de riesgo no afecta únicamente a Uruapan, sino a toda la entidad: “Le corresponde al orden federal poner atención en todo lo que está sucediendo, no solamente en Uruapan, sino en todo Michoacán”.

Petición para escuchar a la ciudadanía

La alcaldesa insistió en que su reclamo no es personal, sino una demanda ciudadana. Solicitó a la presidenta que escuche directamente a los habitantes de Uruapan para comprender la magnitud del problema. “Ella tiene las puertas abiertas de Uruapan para que venga y precisamente escuche a la ciudadanía. No que me escuche a mí, que los escuche a ellos, que escuche sus demandas y que escuche lo que verdaderamente está sucediendo en Uruapan”.

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Grecia Quiroz respondió a los señalamiento que la vinculan con el asesinato de Carlos Manzo, (imagen ilustrativa). Crédito: Gobierno municipal de Uruapan

Grecia Quiroz remarcó que nunca ha actuado de manera grosera hacia la presidenta. “En ningún momento yo me he portado de manera grosera a su persona ni mucho menos”, afirmó, añadiendo que le profesa respeto tanto por su investidura como por su condición de mujer. Sin embargo, reiteró la necesidad de que la mandataria conozca directamente la situación que vive el municipio: “Pero también necesitamos decirle lo que está pasando aquí en Uruapan”.