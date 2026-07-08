Niños austriacos conquistan un avión al cantar “Cielito Lindo” rumbo a México

Los pequeños pasajeros, que portaban enormes sombreros de charro con las leyendas “Viva” y “México”, transformaron el pasillo de un avión comercial en un auténtico escenario improvisado, desatando la alegría de toda la tripulación.

Un grupo de niños austriacos convirtió el pasillo de un avión comercial en un escenario inesperado al interpretar “Cielito Lindo”, una de las canciones mexicanas más reconocidas en el mundo. El momento fue grabado por pasajeros y tripulantes, quienes no tardaron en compartir el video en redes sociales hasta hacerlo viral.

Los pequeños aparecieron con grandes sombreros de charro, decorados con las palabras “Viva” y “México”. Desde los asientos y el pasillo de la aeronave, comenzaron a cantar con entusiasmo la popular melodía, mientras las personas alrededor sacaban sus teléfonos para registrar una escena que rápidamente despertó reacciones de orgullo y emoción.

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La interpretación no ocurrió por casualidad. Los protagonistas forman parte del Sankt Florianer Sängerknaben, conocido en español como los Niños Cantores de San Florián, un coro originario de Austria con una larga tradición dentro de la música coral europea.

Un homenaje antes de llegar a territorio mexicano

Los Niños Cantores de San Florián demostraron su talento y una pronunciación en español que sorprendió a los usuarios.

Los menores viajaban rumbo a México para comenzar una gira de conciertos cuando decidieron ofrecer una sorpresa a quienes compartían el vuelo. Su elección fue “Cielito Lindo”, tema que se ha convertido en una pieza inseparable de las celebraciones deportivas, culturales y patrióticas del país.

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El grupo no sólo llamó la atención por portar elementos alusivos a México. También sorprendió por la precisión con la que interpretó la letra en español, un detalle que fue destacado por usuarios en redes sociales después de que las imágenes comenzaron a circular.

La escena se desarrolló en medio de sonrisas, aplausos y expresiones de asombro. Algunos pasajeros acompañaron el ritmo desde sus lugares, mientras otros se acercaron para captar de cerca la actuación de los niños.

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El pasillo del avión dejó de ser un espacio de tránsito por algunos minutos y se transformó en una pequeña celebración mexicana a miles de metros de altura.

El grito que terminó por conquistar a los pasajeros

Los Niños Cantores de San Florián demostraron su talento y una pronunciación en español que sorprendió a los usuarios.

Tras terminar “Cielito Lindo”, los integrantes del coro decidieron prolongar el momento con una despedida que terminó de ganarse al público. Los niños lanzaron una porra mexicana que fue respondida con entusiasmo por quienes estaban presentes.

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“¡Chiquitibum a la bim bom ba, México, México, ra ra ra!”, gritaron los pequeños antes de recibir una nueva ronda de aplausos.

El cierre provocó que varios pasajeros se levantaran de sus asientos para grabar o felicitar al grupo. La espontaneidad del acto, combinada con los sombreros charros y el entusiasmo de los intérpretes, hizo que el clip fuera compartido ampliamente.

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En los comentarios, usuarios mexicanos celebraron que una canción tan representativa del país fuera interpretada por niños de otra nación. Otros destacaron que la música puede conectar culturas incluso en un lugar tan cotidiano como un avión.

Quiénes son los Niños Cantores de San Florián

Los pequeños viajaban al país para una gira de conciertos y convirtieron el pasillo del avión en una fiesta mexicana.

El Sankt Florianer Sängerknaben es una agrupación coral infantil con una trayectoria reconocida en Austria y en distintos escenarios internacionales. El conjunto está vinculado a la tradición musical del monasterio de San Florián, ubicado cerca de Linz, y ha formado parte de conciertos y giras fuera de su país.

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Su visita a México permitirá que el público local conozca de cerca el trabajo de una agrupación que combina formación musical, repertorios clásicos y presentaciones en diferentes idiomas.

El video de “Cielito Lindo” también funcionó como una carta de presentación antes de su llegada. Sin necesidad de un escenario formal, iluminación o instrumentos, los niños lograron generar una conexión inmediata con los pasajeros y con miles de personas que vieron el clip en redes sociales.

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La interpretación dejó una postal distinta de la relación entre México y el mundo: un coro infantil austriaco, sombreros charros, una canción tradicional y un avión lleno de aplausos.