México

La Wanders Lover reta a Mariana Echeverría a pelea de box: “Muero por subirme al ring”

La comediante soltó el guante e invitó a Mariana Echeverría a subirse al ring, recordando viejas diferencias y compartiendo su entusiasmo por competir frente a las cámaras en un show de celebridades

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La actriz y comediante Yered
La actriz y comediante Yered Licona 'Wanders lover' reta a Mariana Echeverría a un combate de boxeo entre celebridades (IG)

La actriz y comediante Yered Licona, conocida como la ‘Wanders lover’ y de 42 años, desafió públicamente a Mariana Echeverría —exintegrante de La casa de los famosos México— a un combate de boxeo entre celebridades.

Licona expresó su interés por participar en una pelea y eligió como rival a la conductora debido a desavenencias previas, según declaró a TVNotas: “Me gustaría subirme al ring con Mariana Echeverría. Aquí estoy, pero sé que no lo aceptaría, porque ella está en otro nivel: Nivel Dios. Con quien me pongan está bien, es un show que se da a la gente”.

Su cruda opinión sobre Mariana Echeverría

El contexto de este desafío incluye diferencias personales entre las dos figuras públicas. De acuerdo con la actriz, su decisión se originó por el trato recibido durante una visita hace año y medio al programa Me caigo de risa, donde Licona calificó la actitud de Echeverría como “grosera, nefasta y manipuladora”, acusándola de tomar decisiones “sintiéndose la dueña del programa”.

Además, remarcó que la presentadora “humilla a las personas, las hace menos. Se quiere sentir la mamá de los pollitos. Quiere mandar en todo y ser el centro de atención”.

Yered Licona eligió a Mariana
Yered Licona eligió a Mariana Echeverría como rival debido a diferencias personales suscitadas durante una visita a 'Me caigo de risa' (Foto: Instagram @wandersloveroficial)

‘Wanders lover’ también contactó a Poncho de Nigris, organizador de enfrentamientos de famosos en “Ring royale”, para solicitar la oportunidad de participar: “Ya le hablé a Poncho. Le escribí y le dije: ‘Oye, súbeme con alguien’, y me dijo: ‘Órale, déjame buscar a alguien’. Yo muero por subirme al ring”, señaló en sus palabras a TVNotas.

Licona reveló que practica boxeo desde hace varios años y que, aunque ha pausado la actividad por compromisos laborales, mantiene el deseo de competir. Sobre la relación con Echeverría, subrayó que la conoce poco, pero sus desacuerdos se remontan a opiniones emitidas en redes sociales en 2024, cuando la describió diciendo que “no la soportaba”.

Las diferencias entre ambas trascendieron en 2011, tras la salida de Licona del programa Guerra de chistes, cuando Echeverría replicó a una comparación con una declaración: “Yo tengo educación, valores. No ando enseñando las bubis y no soy vulgar”.

Licona acusó a Echeverría de
Licona acusó a Echeverría de tener una actitud “grosera, nefasta y manipuladora” en el programa, según declaraciones a TVNotas (@wandersloveroficial)

La Wanders Lover y su trayectoria en la comedia

Yered Licona, conocida artísticamente como “La Wanders Lover”, nació el 16 de julio de 1983 en Cuernavaca, Morelos. Licona inició estudios en Derecho, carrera que cursó durante siete semestres antes de decidirse por el ámbito artístico. Posteriormente se inscribió en el Instituto Nacional de Bellas Artes, lo que facilitó su entrada a la televisión.

Su carrera en medios comenzó con participaciones en programas como “En Familia con Chabelo”, “Muévete”, “Desmadruga2” y un capítulo de “La Rosa de Guadalupe”. La popularidad le llegó en 2008 al integrarse al programa “Guerra de Chistes” en Telehit, donde recibió el apodo “La Wanders Lover”, nombre que la consolidó en la comedia televisiva mexicana.

La comediante afirmó que Mariana
La comediante afirmó que Mariana Echeverría busca ser el centro de atención y ‘humilla’ a las personas del entorno televisivo (IG: @marianaecheve)

Además de actriz y comediante, Licona se ha desempeñado como modelo y conductora. Entre sus trabajos en pantalla destacan “Ellas asesinas” (2009), “El vecindario 4” (2019) y “La chica del table” (2023).

A nivel personal, es madre de tres hijos y mantiene una relación cordial con su expareja Radamés de Jesús, quien la ha apoyado en la crianza de sus hijos. Actualmente, continúa activa en televisión y redes sociales, donde cuenta con un amplio número de seguidores.

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