José Ángel Bichir requiere implantes y diversas cirugías tras caer de un tercer piso: “Hay que juntar dinero”

José Ángel Bichir sufrió una caída desde un tercer piso en la colonia Narvarte, lo que le ocasionó graves lesiones y la necesidad de cirugías e implantes dentales (José Ángel Bichir / Instagram)

La reciente caída de José Ángel Bichir desde un tercer piso en la Ciudad de México dejó al actor con lesiones graves y la necesidad de cirugías e implantes, mientras su familia intenta reunir recursos para financiar su recuperación.

La situación médica del intérprete requiere nuevas intervenciones cuyo coste supera la capacidad económica inmediata de sus allegados.

Bichir necesita recaudar dinero con urgencia porque su tratamiento implica varias cirugías y la colocación de implantes dentales. Su recuperación total depende de estos procedimientos, pero la familia ya agotó sus fondos en la atención de la emergencia y ahora debe cubrir los gastos pendientes para asegurar su salud.

El accidente ocurrió el viernes 13 de marzo en una torre de departamentos de la colonia Narvarte, en la Calle Uxmal y Avenida Xola. Bichir experimentó una crisis emocional, caracterizada por episodios de paranoia y confusión, lo que derivó en la caída accidental desde el tercer piso.

El actor fue trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero y diagnosticado con fractura facial, traumatismo abdominal y pérdida de dientes tras el accidente (Captura de pantalla: Ventaneando )

Los paramédicos diagnosticaron una fractura facial y traumatismo abdominal. Además, el actor perdió al menos dos dientes por el impacto. Tras su traslado urgente al Hospital Rubén Leñero, recibió atención especializada y permaneció bajo observación.

Consecuencias del accidente y diagnóstico médico

José Ángel Bichir fue dado de alta el 16 de marzo tras tres días hospitalizado; salió con un inmovilizador ortopédico en el tobillo, cabestrillo y cubrebocas. Su movilidad está limitada mientras aguarda cirugías adicionales necesarias para completar la recuperación.

Su madre, Patricia Pascual, señaló que debe someterse a una intervención en la nariz y colocarse implantes dentales. Aunque se encuentra fuera de peligro inmediato, el proceso de rehabilitación es extenso y costoso, y requiere tratamientos posteriores para restablecer la salud del actor.

“Hay que operar su nariz, sus dos dientes que perdió. Trae fractura, se tiene que operar la nariz, ponerse implantes”, mencionó la señora a Televisa Espectáculos.

Ante la pregunta de si tiene fecha para dichas cirugías, expresó: “no, ahorita tenemos que juntar dinero para todo eso, acabamos de pagar lo reciente, hay que juntar dinero para poder pagar lo que sigue”.

José Ángel Bichir requiere diversas intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos costosos para su total recuperación, cuya fecha depende de conseguir fondos adicionales (Captura de pantalla IG)

La evaluación inicial de los servicios de emergencia descartó intento autolesivo, concluyendo que la caída fue consecuencia de una crisis aguda de salud mental. El Ministerio Público mantiene abierta una investigación para precisar los detalles del accidente y confirmar su carácter accidental.

Cirugías necesarias y situación económica de la familia

La exnovia y amiga Luz Edith Rojas detalló que la fractura de nariz y mandíbula implica nuevas cirugías, y pidió respeto a la privacidad de Bichir por la presión emocional y financiera que afronta el círculo cercano.

“Se fracturó la nariz, le va a quedar hasta más bonita, y me parece que fue en la cara, entonces le van a hacer algo de los dientes. Lo que está increíble es que ya está fuera de peligro y estoy esperando que me den información de si puedo ir a verlo (…) yo creo que todos, y más como actores, tenemos este acercamiento a deprimirnos fácil, tenemos como el botón de las emociones muy a flor de piel y lo más importante es que él esté bien”, dijo a Hoy.

Contexto emocional de José Ángel Bichir

Antes del accidente, el actor enfrentaba una fase de inestabilidad emocional motivada por depresión y episodios de paranoia, agravados por la falta de empleo. Familiares y allegados coinciden en que Bichir sentía una presión psicológica intensa, lo que desencadenó la crisis y, finalmente, el accidente.

José Ángel Bichir forma parte de una de las dinastías actorales más reconocidas del país. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demian Bichir y Bruno Bichir. La familia de Bichir enfrenta una situación económica delicada después de destinar todos sus recursos a la atención médica inmediata del actor mexicano (José Ángel Bichir / Instagram)

De acuerdo con Patricia Pascual, el actor atravesaba una “racha complicada emocionalmente” por la inactividad laboral. Las crisis emocionales se manifestaron en confusión y sensación de estar perseguido, según su círculo más próximo.

Después de recibir el alta hospitalaria, José Ángel Bichir expresó su desconcierto con la frase: “Estoy mal, no entiendo qué ha pasado”. El entorno familiar anticipa el inicio de atención psicológica como parte clave de su rehabilitación.