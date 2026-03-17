Hija de Alfredo Adame celebra el triunfo de su papá en Ring Royale 2026 y manda mensaje a Carlos Trejo: “Regalo de vida”

Vanessa Adame, hija del actor, resaltó el resurgimiento público de su padre y celebró que a los 67 años haya impuesto un nuevo récord en el boxeo mediático (Foto: TVNotas)

La inesperada reconciliación entre Alfredo Adame y Carlos Trejo tras la “Pelea del siglo” en la Ring Royale disparó las reacciones en redes sociales y avivó la expectación sobre una posible revancha para septiembre, mientras la transmisión del evento batió récords con más de 6 millones de espectadores, según datos oficiales citados por el canal de Javier Ceriani.

Durante la noche del 15 de marzo en la Arena Monterrey, el esperado enfrentamiento entre el actor y el llamado “Cazafantasmas” concluyó no solo con la victoria de Adame, sino también con un inesperado abrazo y beso entre ambos, gestos que sorprendieron al público y generaron versiones sobre la legitimidad del combate.

Javier Ceriani informó que el organizador, Poncho de Nigris, aún no ha confirmado si la revancha sugerida por ambos protagonistas será una realidad, pese a la demanda registrada.

La reconciliación entre Alfredo Adame y Carlos Trejo tras la pelea en Ring Royale provoca furor en redes sociales y aumenta el interés por una revancha (Captura de pantalla RR)

Vanessa Adame destaca el resurgimiento público de su padre tras años de críticas

Vanessa Adame, hija de Alfredo Adame, expresó su alegría por el triunfo de su padre y reconoció la tensión vivida durante el combate, especialmente cuando el actor fue derribado dos veces. En entrevista con el canal de Javier Ceriani, señaló: “En la segunda me espanté. La realidad es que fue una pelea muy corta y se lo tundió rápido”.

La reacción de Vanessa fue también de reconocimiento hacia Carlos Trejo, quien—según sus palabras—cumplió la promesa de dar la mano tras el resultado. “Quiero reconocer al final la reacción del contrincante, que fue y le dio la mano, que fue lo que había prometido. Mi papá, a su vez, le dijo lo mismo. Yo con eso me voy”, declaró.

Vanessa agradeció el apoyo del público y subrayó el cambio de percepción en torno a Alfredo Adame, asegurando: “Mi padre renació como un ave fénix”, y celebró que a los 67 años haya impuesto un nuevo récord.

“Mi padre resurgió de las cenizas. Se levantó. Fue terminar con muchos años (de críticas) y darle la vuelta a muchos comentarios de odio. Es un regalo de vida. Soy la hija más orgullosa del mundo”, enfatizó.

Alfredo Adame resultó ganador del esperado enfrentamiento, que culminó con un inesperado abrazo y beso, generando dudas sobre la autenticidad de la pelea (Youtube)

La polémica sobre la autenticidad y el futuro del duelo

El desenlace de la pelea despertó teorías sobre una posible planificación previa del resultado, alimentadas por la actitud cordial posterior al combate y la caída inesperada de Carlos Trejo durante la pelea. Sin embargo, ambos protagonistas rechazaron dichas acusaciones, insistiendo en que el duelo fue legítimo y en su deseo de volver a enfrentarse.

Carlos Trejo elogió a su rival tras la derrota, afirmando que fue “de caballeros” aceptar el resultado y que Adame fue “un buen rival”. Por su parte, Alfredo Adame advirtió: el saludo al final fue “de Judas”, pero no cerró la puerta a una segunda pelea.

Vanessa Adame no ocultó su orgullo tras la pelea, compartiendo cómo su padre dejó atrás los comentarios negativos y se ganó el cariño del público con un enfoque renovado en su carrera (Captura de pantalla/Ventaneando)

La “Pelea del siglo”, como la denominan seguidores y usuarios en redes sociales, logró captar una audiencia sin precedentes. Según el canal de Javier Ceriani, el evento superó en tendencia a los Premios Óscar, alcanzando más de 6 millones de espectadores y sentando un hito para las transmisiones digitales en México.