México

Hija de Alfredo Adame celebra el triunfo de su papá en Ring Royale 2026 y manda mensaje a Carlos Trejo: “Regalo de vida”

Tras años de rivalidad, los protagonistas dieron un giro inesperado con un emotivo gesto, dejando a todos con dudas sobre una posible revancha

Guardar
Vanessa Adame, hija del actor,
Vanessa Adame, hija del actor, resaltó el resurgimiento público de su padre y celebró que a los 67 años haya impuesto un nuevo récord en el boxeo mediático (Foto: TVNotas)

La inesperada reconciliación entre Alfredo Adame y Carlos Trejo tras la “Pelea del siglo” en la Ring Royale disparó las reacciones en redes sociales y avivó la expectación sobre una posible revancha para septiembre, mientras la transmisión del evento batió récords con más de 6 millones de espectadores, según datos oficiales citados por el canal de Javier Ceriani.

Durante la noche del 15 de marzo en la Arena Monterrey, el esperado enfrentamiento entre el actor y el llamado “Cazafantasmas” concluyó no solo con la victoria de Adame, sino también con un inesperado abrazo y beso entre ambos, gestos que sorprendieron al público y generaron versiones sobre la legitimidad del combate.

Javier Ceriani informó que el organizador, Poncho de Nigris, aún no ha confirmado si la revancha sugerida por ambos protagonistas será una realidad, pese a la demanda registrada.

La reconciliación entre Alfredo Adame
La reconciliación entre Alfredo Adame y Carlos Trejo tras la pelea en Ring Royale provoca furor en redes sociales y aumenta el interés por una revancha (Captura de pantalla RR)

Vanessa Adame destaca el resurgimiento público de su padre tras años de críticas

Vanessa Adame, hija de Alfredo Adame, expresó su alegría por el triunfo de su padre y reconoció la tensión vivida durante el combate, especialmente cuando el actor fue derribado dos veces. En entrevista con el canal de Javier Ceriani, señaló: “En la segunda me espanté. La realidad es que fue una pelea muy corta y se lo tundió rápido”.

La reacción de Vanessa fue también de reconocimiento hacia Carlos Trejo, quien—según sus palabras—cumplió la promesa de dar la mano tras el resultado. “Quiero reconocer al final la reacción del contrincante, que fue y le dio la mano, que fue lo que había prometido. Mi papá, a su vez, le dijo lo mismo. Yo con eso me voy”, declaró.

Vanessa agradeció el apoyo del público y subrayó el cambio de percepción en torno a Alfredo Adame, asegurando: “Mi padre renació como un ave fénix”, y celebró que a los 67 años haya impuesto un nuevo récord.

“Mi padre resurgió de las cenizas. Se levantó. Fue terminar con muchos años (de críticas) y darle la vuelta a muchos comentarios de odio. Es un regalo de vida. Soy la hija más orgullosa del mundo”, enfatizó.

Alfredo Adame resultó ganador del
Alfredo Adame resultó ganador del esperado enfrentamiento, que culminó con un inesperado abrazo y beso, generando dudas sobre la autenticidad de la pelea (Youtube)

La polémica sobre la autenticidad y el futuro del duelo

El desenlace de la pelea despertó teorías sobre una posible planificación previa del resultado, alimentadas por la actitud cordial posterior al combate y la caída inesperada de Carlos Trejo durante la pelea. Sin embargo, ambos protagonistas rechazaron dichas acusaciones, insistiendo en que el duelo fue legítimo y en su deseo de volver a enfrentarse.

Carlos Trejo elogió a su rival tras la derrota, afirmando que fue “de caballeros” aceptar el resultado y que Adame fue “un buen rival”. Por su parte, Alfredo Adame advirtió: el saludo al final fue “de Judas”, pero no cerró la puerta a una segunda pelea.

Vanessa Adame no ocultó su
Vanessa Adame no ocultó su orgullo tras la pelea, compartiendo cómo su padre dejó atrás los comentarios negativos y se ganó el cariño del público con un enfoque renovado en su carrera (Captura de pantalla/Ventaneando)

La “Pelea del siglo”, como la denominan seguidores y usuarios en redes sociales, logró captar una audiencia sin precedentes. Según el canal de Javier Ceriani, el evento superó en tendencia a los Premios Óscar, alcanzando más de 6 millones de espectadores y sentando un hito para las transmisiones digitales en México.

Temas Relacionados

Alfredo AdameCarlos TrejoVanessa AdameRing Royale 2026mexico-entretenimiento

Más Noticias

Yolanda Andrade reaparece optimista tras el avance de la esclerosis y publica una fotografía en la playa

La presentadora sorprendió a sus seguidores al mostrarse sonriente y tranquila en la costa, dejando ver una faceta llena de energía positiva en medio de su tratamiento contra la esclerosis lateral amiotrófica

Yolanda Andrade reaparece optimista tras

Bebé de siete meses de edad fue el segundo caso de muerte por sarampión en CDMX, confirman Secretaría de Salud local

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que la situación en cuanto a la enfermedad “se está controlando”

Bebé de siete meses de

Bloqueos, manifestaciones y accidentes hoy 16 de marzo CDMX y Edomex en vivo: atienden incidente en Circuito Interior

Sigue las últimas actualizaciones viales de este lunes feriado y el flujo vial en las avenidas y calles principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes hoy

Detienen en EEUU a exfuncionario de Baja California por llevar casi 70 kilos de metanfetamina

El sujeto trató de entrar a territorio estadounidense con la droga escondida en un auto

Detienen en EEUU a exfuncionario

Los mejores aceites que puedes usar al cocinar para prevenir problemas cardiovasculares

Hay opciones saludables para tus platillos que apoyan la salud arterial y el bienestar de forma sencilla y deliciosa

Los mejores aceites que puedes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en EEUU a exfuncionario

Detienen en EEUU a exfuncionario de Baja California por llevar casi 70 kilos de metanfetamina

Un detenido y tres víctimas de prostitución rescatadas tras cateo en bar clandestino de Cancún

Procesan a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana por doble homicidio en Edomex

Caen cuatro presuntos integrantes del CJNG en Quintana Roo, uno resulta herido

Reportan fuerte operativo en El Salado, zona ligada a “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade reaparece optimista tras

Yolanda Andrade reaparece optimista tras el avance de la esclerosis y publica una fotografía en la playa

Regreso de BTS: estas son las fechas clave de conciertos, transmisiones y álbum en México

Cazzu ignora demanda de Christian Nodal y sube nuevas fotos de Inti

Quién es Bull Terrie “El Patillas”, influencer que venció a Abelito en Ring Royale 2026

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

DEPORTES

Piratas de Veracruz ocuparían plaza

Piratas de Veracruz ocuparían plaza de Celaya en la Liga de Expansión: reportan acuerdo para la adquisición de la franquicia

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

Nicolás Larcamón revela cuándo regresará a jugar Kevin Mier con Cruz Azul

Sheinbaum festeja récord Guinness tras clase masiva de futbol en el Zócalo de CDMX