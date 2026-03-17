Ha*Ash, 'las reinas del sold out', se integran al Tecate Emblema 2026

Ha*Ash es confirmado como parte del cartel oficial del Tecate Emblema 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México (Ocesa)

El anuncio de Ha*Ash como parte del cartel oficial del Tecate Emblema 2026 ha resonado en las redes sociales. El dúo compartirá escenario en el Autódromo Hermanos Rodríguez junto a figuras como Jonas Brothers, Gloria Trevi, Kenia Os y Louis Tomlinson.

La integración de Ha*Ash al festival destaca por su historial de éxitos y la respuesta que han recibido del público internacional. Su presencia refuerza el atractivo del evento para los seguidores de la música pop, gracias a más de 150 presentaciones recientes —con numerosas fechas de entradas agotadas— y a su perfil como referentes del género en Latinoamérica.

Esta participación representa una oportunidad para que los asistentes disfruten de artistas de talla internacional y propuestas diversas dentro de un festival que cada año cobra mayor relevancia.

El Tecate Emblema 2026 presenta una programación con artistas nacionales e internacionales, encabezada por Jonas Brothers, Gloria Trevi y Louis Tomlinson (Instagram)

Ha*Ash llega al Tecate Emblema tras una gira de éxitos

Hanna y Ashley se suman al festival después de cerrar su gira Haashville, considerada una de las más exitosas del pop latino. En algo más de un año, ofrecieron más de 150 conciertos en México, Estados Unidos, Latinoamérica y España, logrando más de 60 fechas con entradas agotadas y superando los 500.000 boletos vendidos.

Durante esta gira, Ha*Ash presentó el álbum Haashville, fruto de una reconexión personal y musical que abarca colaboraciones con Adriel Favela, Joss Favela, Elena Rose y María José, en canciones como “El cielo te mandó para mí”, “1, 2, 3”, “Nuestro camino”, “A las 12 te olvidé” y “Te apuesto”.

En 2025, el dúo regresó al Festival de Viña del Mar, donde obtuvo por segunda vez las Gaviotas de Plata y de Oro. También recibió el Premio Inquebrantable en Billboard Latin Women in Music y el Botón Diamante de YouTube por sobrepasar los diez millones de suscriptores.

Durante su última gira, Ha*Ash estrenó el álbum Haashville, incluyendo colaboraciones con Adriel Favela, Joss Favela y María José (EFE/Sony Music/Prime Video)

Tecate Emblema 2026: cartel oficial, diversidad artística y detalles del festival

El cartel oficial del Tecate Emblema 2026 reúne talento nacional e internacional del pop y otros géneros. Además de Ha*Ash, encabezan el evento Jonas Brothers, Gloria Trevi, Louis Tomlinson, Kenia Os, Cazzu, Mika, Zara Larsson y Lola Indigo.

Entre los invitados destacan RuPaul, LP, Orville Peck y Paris Hilton con un DJ set, así como agrupaciones como Hercules & Love Affair. Completan la programación artistas como Alanis Yuki, Alan Navarro, Faz, Juliana, Joaquina, Rafa Pabón, Bruses, NSQK y otros exponentes de distintas vertientes musicales.

Ha*Ash llega al festival tras superar 500,000 boletos vendidos en su gira Haashville y agotar más de 60 fechas en diferentes países (Ocesa)

El festival tendrá lugar el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, consolidándose como una de las citas musicales imprescindibles del año. Las entradas están ya a la venta en Ticketmaster.

Cada edición del Tecate Emblema convierte la ciudad en un espacio abierto a los sonidos y elecciones del público, apostando por derribar fronteras musicales y promover la libertad en la experiencia artística.