Galletas red velvet con chocolate blanco: receta fácil y deliciosa

Las galletas red velvet fusionan el sabor del cacao y un vibrante color rojo para lograr un postre visualmente atractivo y delicioso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas red velvet combinan el sabor característico del cacao con un tono rojo intenso que las hace irresistibles a la vista y al paladar. Incorporar chocolate blanco potencia su dulzura y aporta un contraste cremoso que eleva la experiencia de este postre.

Este tipo de recetas se ha vuelto popular por su simplicidad y por la posibilidad de lograr un acabado profesional sin necesidad de técnicas complicadas.

Su textura suave y ligeramente crujiente las convierte en una opción ideal para compartir en cualquier ocasión.

Receta de galletas red velvet

La incorporación de chocolate blanco potencia el dulzor y aporta una textura cremosa que resalta en cada galleta red velvet. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de @sanodulcecreacionessaludab.

Ingredientes

200 g de harina

2 cucharadas de cacao en polvo

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal

115 g de mantequilla a temperatura ambiente

150 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de colorante rojo

100 g de chocolate blanco troceado

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel encerado

Mezcla harina, cacao, bicarbonato y sal en un bowl

Bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave

Añade el huevo, la vainilla y el colorante rojo, mezclando bien

Incorpora los ingredientes secos hasta formar una masa homogénea

Agrega el chocolate blanco y mezcla suavemente.

Forma bolitas con la masa y colócalas en la bandeja dejando espacio entre cada una

Hornea durante 12–15 minutos y deja enfriar antes de servir

Consejos para galletas perfectas

Esta receta fácil de galletas red velvet no requiere experiencia en repostería y asegura resultados suaves y ligeramente crujientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consistencia de la masa es clave: no sobrebatir los ingredientes secos ayuda a mantener la textura suave.

Si deseas un acabado más uniforme, puedes refrigerar la masa durante 15–20 minutos antes de hornear, esto evita que se extiendan demasiado.

Para un toque visual atractivo, espolvorea un poco de azúcar glas o añade trozos extra de chocolate blanco sobre cada galleta antes de hornear, logrando un contraste llamativo y apetitoso.

Por qué estas galletas son ideales para compartir

Ingredientes básicos como harina, cacao, mantequilla, azúcar, huevo y chocolate blanco forman la base de las galletas red velvet caseras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas galletas Red Velvet destacan por combinar sabor clásico con una presentación moderna, lo que las hace atractivas para cualquier celebración o reunión familiar.

Su elaboración es sencilla y permite que incluso quienes no tienen experiencia en repostería obtengan un resultado profesional y delicioso.

Además, la combinación de colores y textura hace que sean perfectas para fotografías, convirtiéndolas en un dulce que no solo se disfruta al comer, sino también al compartirlo en redes sociales.