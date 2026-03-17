Galletas red velvet con chocolate blanco: receta fácil y deliciosa

Las galletas red velvet combinan el sabor característico del cacao con un tono rojo intenso que las hace irresistibles a la vista y al paladar. Incorporar chocolate blanco potencia su dulzura y aporta un contraste cremoso que eleva la experiencia de este postre.
Este tipo de recetas se ha vuelto popular por su simplicidad y por la posibilidad de lograr un acabado profesional sin necesidad de técnicas complicadas.
Su textura suave y ligeramente crujiente las convierte en una opción ideal para compartir en cualquier ocasión.
Receta de galletas red velvet
El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de @sanodulcecreacionessaludab.
Ingredientes
- 200 g de harina
- 2 cucharadas de cacao en polvo
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/4 cucharadita de sal
- 115 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 150 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de colorante rojo
- 100 g de chocolate blanco troceado
Preparación
- Precalienta el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel encerado
- Mezcla harina, cacao, bicarbonato y sal en un bowl
- Bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave
- Añade el huevo, la vainilla y el colorante rojo, mezclando bien
- Incorpora los ingredientes secos hasta formar una masa homogénea
- Agrega el chocolate blanco y mezcla suavemente.
- Forma bolitas con la masa y colócalas en la bandeja dejando espacio entre cada una
- Hornea durante 12–15 minutos y deja enfriar antes de servir
Consejos para galletas perfectas
La consistencia de la masa es clave: no sobrebatir los ingredientes secos ayuda a mantener la textura suave.
Si deseas un acabado más uniforme, puedes refrigerar la masa durante 15–20 minutos antes de hornear, esto evita que se extiendan demasiado.
Para un toque visual atractivo, espolvorea un poco de azúcar glas o añade trozos extra de chocolate blanco sobre cada galleta antes de hornear, logrando un contraste llamativo y apetitoso.
Por qué estas galletas son ideales para compartir
Estas galletas Red Velvet destacan por combinar sabor clásico con una presentación moderna, lo que las hace atractivas para cualquier celebración o reunión familiar.
Su elaboración es sencilla y permite que incluso quienes no tienen experiencia en repostería obtengan un resultado profesional y delicioso.
Además, la combinación de colores y textura hace que sean perfectas para fotografías, convirtiéndolas en un dulce que no solo se disfruta al comer, sino también al compartirlo en redes sociales.