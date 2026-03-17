En flagrancia, vendiendo metanfetamina: así capturaron a integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Los sujetos detenidos (SSP Chiapas)

Cuatro sujetos fueron capturados en flagrancia con dosis de cristal (metanfetamina), armas de fuego, dinero, motocicletas y celulares. Los primeros reportes indican que los ahora detenidos serían integrantes del denominado Cártel de Chiapas y Guatemala.

La detención de Luis “N”, Jhafet “N”, Mauri “N” y Alberto “N” fue informada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) el 16 de marzo.

Así fue la detención de los cuatro hombres

Elementos de seguridad se dieron cuenta que había personas en actividades de narcomenudeo en el municipio de Jiquipilas, cuando los agentes revisaron a los sospechosos les encontraron 33 envoltorios con una sustancia cristalina, al parecer cristal.

De igual manera llevaban un arma corta, revólver calibre 38 mm y un arma larga, escopeta calibre 16 mm, seis cargadores calibre 38 mm, 10 cargadores calibre 16 mm, así como tres motos Italika, dinero en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Las motos incautadas (SSP Chiapas)

En la captura de los sujetos referidos participaron elementos de seguridad estatales a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de la Guardia Estatal Preventiva.

El reporte de las autoridades indica que los ahora detenidos “manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas y Guatemala”.

Además, los agentes estatales mantuvieron coordinación con elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército.

Tanto los indicios como las personas detenidas fueron puestos a disposición de las autoridades para que sea definida su situación jurídica. Las imágenes compartidas por las autoridades permiten ver a los sujetos custodiados por elementos de seguridad junto con los indicios.

En otras ocasiones las autoridades de Chiapas han registrados detenciones de personas ligadas al grupo delictivo. por ejemplo el pasado 16 de febrero fue anunciado el arresto de José” N”, Gael “N” y Miguel “N” con armas largas, dinero, celulares y dosis de droga.

El Cártel de Chiapas y Guatemala

Fue a finales de junio de 2024 que las autoridades federales informaron sobre la existencia de un grupo denominado Cártel de Chiapas y Guatemala, el cual mantiene pugnas con el Cártel de Sinaloa.

Varios cuerpos fueron encontrados en una caja de volteo

En dicha ocasión fue reconocido el hallazgo de 19 cuerpos en el municipio de La Concordia (a 7.4 kilómetros de Jaltenango ) y la mayoría de los cuales estaban en la caja de un camión de volteo. Lo anterior fue informado tras la publicación en redes sociales de un video en el que m miembros del Cártel de Sinaloa se adjudicaron las muertes.

Según la subsecretaría de Seguridad Pública, el hallazgo de los cuerpos fue realizado en un contexto de confrontación entre los grupos delictivos mencionados.