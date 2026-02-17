México

Detienen en un panteón de Chiapas a tres presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Les fueron aseguradas armas de fuego largas y dosis de droga

Los tres sujetos capturados son
Los tres sujetos capturados son originarios de Guerrero (SSP Chiapas)

Un total de tres personas, identificadas como presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) fueron detenidas en Chiapas junto con armas de fuego, dosis de presuntas drogas y dinero en efectivo.

El 16 de febrero la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó sobre el arresto de tres sujetos originarios de Guerrero y quienes fueron identificados como José” N”, Gael “N” y Miguel “N”.

Por su parte, la Guardia Nacional detalló que las tres personas fueron capturadas en inmediaciones de un panteón pues los sujetos ahora capturados estaban estacionados de manera irregular frente al cementerio municipal.

A los tres sujetos se les acusa de delito contra la salud y portación de arma de fuego, pues fueron capturados junto con tres armas largas tipo AK-47, cinco cargadores para arma larga, una motocicleta Italika, tres celulares, 20 bolsas pequeñas con presunta marihuana, además de dinero en efectivo.

Los indicios asegurados
Los indicios asegurados (Guardia Nacional)

Fue en Arriaga que diversos agentes de seguridad implementaron un operativo en zonas identificadas como de mayor incidencia delictiva, lo que resultó en la captura de los tres hombres.

“Los detenidos quienes manifestaron pertenecer al grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica”, es parte del informe de la SSP estatal.

En la detención de los tres sujetos participaron agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Ejército.

Suman 15 detenidos del Cártel de Chiapas y Guatemala

Por su parte, el 15 de febrero las autoridades informaron sobre la detención de una docena de personas como resultado de un operativo en el municipio de Cintalapa.

Los capturados serían integrantes del CCyG
Los capturados serían integrantes del CCyG (SSP Chiapas)

Elementos que realizaban trabajos de reforzamiento de seguridad arrestaron a Deivid “N”, Santo “N” alias “El Santos”, Gerardo “N”, Daniel “N”, Juan “N”, Jorge “N”, Luis “N”, Geremias “N”, Pascual “N”, Manuel “N”, Karla “N” y Mónica “N”.

Las personas mencionadas fueron detenidas junto con un par de rifles hechizos, una pistola también hechiza, 13 cartuchos útiles, 59 bolsitas de presunto cristal (metanfetamina), otras 169 con posible cocaína, además de 19 cigarros de posible marihuana, una moto Italika y una tabla de madera adaptada.

Es decir, con los arrestos recientes suman 15 personas capturadas que serían integrantes del grupo criminal.

Mientras que el 11 de febrero pasado fueron arrestadas otras tres personas: Mefiboset “N, Josué “N” y David “N”, quienes fueron aseguradas junto con tres armas largas, cuatro vehículos, un par de motocicletas, 26 cargadores, 810 cartuchos y tres chalecos balísticos, en la comunidad de Ocuilapa en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Atacaron a los agentes de seguridad en el tramo carretero Ocuilapa - Apic Pac y tras su arresto declararon pertenecer al Cártel de Chiapas y Guatemala.

ChiapasArriagaCártel de Chiapas y GuatemalaCCyGNarco en Méxicomexico-noticias

