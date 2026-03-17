Detienen a tres por robo y agresión contra la influencer Evelyn Villa en Toluca |Video

Evelyn Villa expuso su caso en sus cuentas oficiales. (Evelyn Villa: Instagram)

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a tres personas por su probable participación en el robo con violencia cometido contra la influencer Evelyn Villa, ocurrido en su domicilio en Toluca.

La detención fue dada a conocer por el periodista Carlos Jimenez, quien informó que los implicados —identificados como Alberto “N”, Francisco “N” y César “N”— formarían parte de una banda dedicada a robos a casa habitación.

La influencer Evelyn Villa denunció a inicios de marzo un robo con violencia en su domicilio, ubicado en Toluca, Edoméx.

Arresto ocurrió en CDMX

De acuerdo con el reporte, los sujetos fueron capturados en la alcaldía Álvaro Obregón, donde se trasladaban en un vehículo presuntamente utilizado en otros atracos.

El caso cobró notoriedad luego de que la creadora de contenido denunciara públicamente que cuatro hombres ingresaron por la fuerza a su vivienda en la comunidad de Capultitlán.

En su testimonio, Villa relató que fue interceptada al llegar a su casa, golpeada, sometida y privada de la libertad mientras los agresores robaban dinero, joyas y objetos de valor.

“Al cerrar el portón, un hombre se metió a la fuerza detrás de mí. Me quitó el control, me trató de asfixiar, me azotó en el piso y me golpeó. Abrió el portón y dejó que entraran otros tres hombres”, narró.

También denunció agresiones físicas y tocamientos durante el ataque. “Después me volvió a tomar del cuello y me arrastró hacia adentro, en donde dos de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas”, señaló.

Evelyn Villa denunció el robo el 8 de marzo. (Carklos Jiménez: X)

Amenazas y seguimiento del caso

La influencer afirmó que los agresores la amenazaron con hacer daño a su hijo si no cooperaba, lo que incrementó el nivel de violencia del delito.

“Me amenazaron: que si no paraba de gritar y si no cooperaba, iban a buscar a mi hijo, que sabían cómo se llamaba… y que lo iban a matar”, denunció.

Tras hacer público el caso, Villa también reportó amenazas de muerte en redes sociales, lo que llevó a reforzar la seguridad en su domicilio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que ya existe una denuncia formal y que continúan las investigaciones para ubicar al resto de los responsables.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar la participación de los detenidos y esclarecer si están vinculados con otros delitos similares en la región.

¿Quién es Evelyn Villa?

Evelyn Villa es una figura emergente de las redes sociales. Su contenido se centra en belleza y cuidado personal. En Instagram, donde ha ganado popularidad, suma más de 35 mil seguidores.

La decisión de denunciar públicamente el delito del que fue víctima y las amenazas que recibió posteriormente aumentaron su visibilidad digital.