Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarrealm explota con la prensa ante críticas por su relación con la cantante

Alicia Villarreal y Cibad Hernández aclaran rumores sobre economía y dinámica de su relación tras arribar al aeropuerto de la Ciudad de México. (IG, Alicia Villarreal - Cibad Hernández)

Alicia Villarreal y Cibad Hernández regresaron al ojo del huracán tras un encuentro con la prensa en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. En esta ocasión, la pareja fue cuestionada una vez más sobre la dinámica en su relación y los rumores que señalan a la cantante como el sosten económico.

Cibad Hernández rechaza las críticas y asegura que no es mantenido por la cantante Alicia Villarreal, defendiendo su independencia económica como creador de contenido.(IG/@cibadoficial11)

Cibad Hernández niega ser mantenido económicamente por Alicia Villarreal

Desde que la intérprete de temas como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” hizo pública su relación con el creador de contenido, las críticas no han parado y más de una vez, se ha asegurado que “mantiene” a su pareja.

Ante las especulaciones, Hernández decidió poner fin a los rumores y estalló con los reporteros que cuestionaron su relación, dejando entrever que sus ingresos son iguales a los de Poncho de Nigris.

“Váyanse a chatgpt y pregúntenle, cuánto gana Cibad Hernández, y pregúntenle a Poncho de Nigris cuánto gana un creador de contenido, cuánto dinero gana una persona que se dedica a hacer contenido, y ahí sale la respuesta. O sea, no hay más, esa es la respuesta”, explicó.

El creador de contenido explica ante la prensa que sus ingresos podrían igualar los de figuras como Poncho de Nigris, enfatizando el valor del trabajo digital. (IG)

Alicia Villarreal desmiente distanciamiento con sus hijos, fruto de su relación con Cruz Martínez

Otro de los temas con los que fue abordada la “Güerita Consentida” por la prensa fue la relación que tiene con sus hijos, fruto de su relación con Cruz Martínez.

Cabe recordar que desde su separación del productor musical se mencionó que los menores estarían separados de su mamá, al igual que su hija mayor, Melenie Carmona.

Además, en los últimos meses se ha dicho que Hernández usa parte de sus cosas personales, a lo que Villarreal respondió: “No me molesta, tampoco voy a hacer público mi patrimonio, verdad, no sé por qué a las personas les pesa mucho que tengamos una relación bonita”.

Alicia Villarreal responde a quienes cuestionan si su pareja usa sus bienes personales, asegurando que no afecta su relación y defiende su privacidad patrimonial. (IG)

Aseguran que Alicia Villarreal tiene una buena relación con sus hijos

En ese mismo encuentro, los medios abordaron al creador de contenido con preguntas sobre los hijos de su pareja, pues según rumores que circulan en redes sociales, los menores no se han acercado a Cibad Hernández para establecer una relación.

“Eso es mentira, mija, ustedes son reporteros y ustedes tienen que averiguar bien sus notas, eso es mentira. Alicia tiene una muy buena relación con sus hijos. Mija, es un proceso, si entiendes, lo que son los procesos o te lo explico”, expresó notablemente molesto ante las constantes preguntas sobre el tema.

Cabe recordar que Melenie Carmona, hija de la intérprete y Arturo Carmona, es la única que ha confesado públicamente estar distanciada de su mamá desde que formalizó su relación con Hernández.

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, confirmó mediante redes sociales su distanciamiento de la cantante tras la nueva relación de su madre. (IG: @meleniecarmona)

“Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”, afirmó Carmona en su Instagram, dejando ver que la relación con su mamá no estaba en el mejor momento.