Blindan Palacio Nacional ante paro de 72 horas de la CNTE

La CNTE ha convocado a un paro de 72 horas a partir del 18 de marzo. (Archivo)

La noche del lunes 16 de marzo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) iniciaron la colocación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional, tras el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de un paro nacional de 72 horas y una serie de protestas en la Ciudad de México desde el 18 de marzo.

El operativo incluyó el despliegue de patrullas y camiones con estructuras de refuerzo, que comenzaron a instalar cercos en los accesos principales al recinto presidencial. Las labores de blindaje se concentraron en las calles de Correo Mayor, Moneda y Corregidora, donde se ubica la sede del Poder Ejecutivo.

La acción preventiva busca evitar el ingreso de los maestros de la CNTE al Palacio Nacional, ante la convocatoria del magisterio disidente para realizar un paro nacional los días 18, 19 y 20 de marzo.

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La presencia de las vallas responde a experiencias previas: en mayo de 2025, una protesta de la CNTE impidió el acceso a la conferencia presidencial matutina, forzando a que la rueda de prensa se realizara en formato remoto.

Posibles afectaciones

En esta ocasión, autoridades capitalinas prevén afectaciones en vialidades principales como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle 5 de Mayo, debido a la magnitud de la movilización que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

Se recomienda a la población tomar rutas alternas ante la posibilidad de bloqueos y concentración de manifestantes en el primer cuadro de la ciudad.

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Demandas del magisterio y acciones previstas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que la jornada de protestas forma parte de la Jornada Nacional de Lucha para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la ley Usicamm, normativa que regula la carrera magisterial. Estas leyes, según la organización, afectan condiciones de trabajo, promoción e ingreso al servicio docente.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la CNTE, explicó que el movimiento tendrá presencia en al menos 20 estados del país. “En esta ocasión habrá una respuesta contundente en los estados, donde se desplegará 80 por ciento de la base, mientras que 20 por ciento se concentrará en la capital”, afirmó.

CIUDAD DE MÉXICO. 11NOVIEMBRE2025.- Vallas resguardan el Palacio Nacional, para impedir que los manifestantes provoquen daños al inmueble Presidencial. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El miércoles 18 de marzo, los contingentes magisteriales realizarán una conferencia de prensa en el Ángel de la Independencia antes de iniciar la marcha hacia el Zócalo, donde instalarán un plantón.

Además, se prevén manifestaciones en diversas embajadas para manifestar su postura sobre el conflicto en Medio Oriente. El magisterio también busca restablecer el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y otras autoridades para discutir la derogación de la ley y mejorar la seguridad social de los trabajadores.

La CNTE instalará plantones estatales en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, además del que se establecerá en la capital del país. El llamado a paro nacional incluye la suspensión de clases.