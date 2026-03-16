“Vieja mugrosa”: ‘La Barby’ Juárez recibe agresión física y verbal en pelea de Alberto del Río (RS)

La boxeadora Mariana “La Barby” Juárez fue objeto de una agresión verbal y física durante una noche marcada por la tensión en el evento Ring Royale 2026, donde participó el exluchador de WWE Alberto Del Río “El Patrón”.

Interrupción y batalla campal en el cuadrilátero

Durante una velada de exhibición en el evento Ring Royale 2026, la pelea entre Alberto Del Río, exluchador de la WWE conocido como “El Patrón”, y el influencer fitness Chuy Almada terminó de manera abrupta tras una serie de incidentes que involucraron a integrantes de ambos equipos y a la boxeadora Mariana “La Barby” Juárez.

El enfrentamiento, que se desarrolló ante la expectativa de un público atraído por el cruce de figuras de distintos ámbitos, se suspendió en el segundo round. Alberto Del Río abandonó el cuadrilátero tras verse superado por su rival, lo que provocó que su equipo interviniera y se desatara una pelea generalizada.

(Captura de pantalla Ring Royale YouTube)

La intervención de La Barby Juárez y la reacción del equipo de Del Río

En medio del desorden, Mariana “La Barby” Juárez subió al ring para dirigir unas palabras a Alberto Del Río. La boxeadora, reconocida por su trayectoria en el boxeo mexicano, señaló al luchador:

“Patrón, usted es un deportista ch¡ng*n, como deportista profesional, esto es seriedad cabr*n, esto es seriedad, hágase el fuerte, a veces se pierde a veces se gana, ni modo, la vida da revanchas cabr*n y usted lo sabe ¿si o no?, entonces como todo un profesional porque usted lo es ¿si o no?, ¿entonces?”.

La respuesta del staff de Del Río no tardó: un integrante de su equipo le gritó a Juárez: “Cállese, vieja mugrosa”. El incidente ocurrió ante la mirada de asistentes y medios de comunicación, intensificando la tensión en el recinto.

Durante el Ring Royale 2026, la pelea entre “El Patrón” y Chuy Almada terminó de manera abrupta (Foto: RS)

El combate Del Río vs. Almada: expectativa y desenlace inesperado

El combate entre Del Río y Almada había generado interés por el contraste entre ambos. Alberto Del Río llegaba con un historial en la lucha libre y otros espectáculos deportivos, mientras que Chuy Almada es conocido por su presencia en el mundo del fitness digital.

El inicio del enfrentamiento fue parejo, pero en el segundo asalto Almada dominó con una serie de golpes que pusieron en aprietos a Del Río. Tras recibir un impacto directo al rostro, el luchador dio la espalda a su adversario y abandonó el ring, lo que propició la entrada de su equipo y desencadenó empujones y forcejeos.

Entre los momentos más tensos, Del Río lanzó un reto verbal: “Sin careta y sin guantes, vente…”, a la vez que se sumó al tumulto que obligó a la organización a intervenir para restablecer el orden.

Reacciones y declaraciones tras la pelea

Al concluir la función, Chuy Almada manifestó respeto por el historial de su oponente y expresó su interés en un nuevo enfrentamiento: “Mucha gente no creía en mí, me decían que ‘me iba a matar’ pero mientras más me decían, más entrenaba”, afirmó el influencer.

Por su parte, la agresión verbal dirigida a Mariana Juárez generó reacciones en redes sociales y entre asistentes, quienes calificaron el episodio como una muestra de la hostilidad que se vivió durante la noche.

El Patrón enfrentará a Chuy Almada el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

Una velada marcada por la polémica y la tensión

El evento Ring Royale 2026 concluyó bajo un ambiente de tensión, con imágenes de enfrentamientos físicos y verbales que desplazaron el foco deportivo. La organización del evento no emitió comentarios inmediatos sobre posibles sanciones o próximos pasos tras los incidentes.

Entre los hechos destacados de la noche se encuentra:

El abandono del cuadrilátero por parte de Alberto Del Río en pleno combate.

La intervención de Mariana “La Barby” Juárez y la agresión verbal recibida.

El desafío público de Del Río hacia Almada .

El llamado de Chuy Almada a un nuevo duelo.