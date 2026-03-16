Premios Oscar 2026: captan a Guillermo del Toro celebrando de pie el triunfo de Las Guerreras K-pop

Maggie Kang, Chris Appelhans and Michelle L.M. Wong con el Oscar por mejor película animada REUTERS/Mario Anzuoni

El director mexicano Guillermo del Toro se puso de pie para ovacionar a Las Guerreras K-pop, cuando anunciaron su triunfo como Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2026.

Guillermo del Toro, quien también fue contemplado en la premiación de la Academia de Artes Cinematográficas por Frankenstein, se levantó a aplaudir al momento en que se entregó el galardón.

Todo quedó captado en video y se hizo viral rápidamente, ya que los mexicanos reconocieron el cariño que el director le tiene a la técnica de animación.

El director mexicano reconoce a la animación como cine y no como un género menor (X/@ByClaytonDavis)

Cabe recordar que en 2023, cuando Pinocho fue reconocida en la misma categoría, Guillermo del Toro expresó lo siguiente:

“La animación es cine, la animación es un género y está lista para llegar al siguiente nivel, por favor, manténganla en la conversación”

Las Guerreras K-pop gana el Oscar a Mejor Película Animada en 2026

El triunfo de “KPop Demon Hunters” en los Premios de la Academia marcó un hito para la animación internacional y la cultura surcoreana.

La película no solo se llevó el galardón a mejor película animada, sino que consolidó su impacto al liderar la taquilla y conquistar las listas musicales, convirtiéndose en un fenómeno cultural global.

(X/@TheAcademy)

La cinta, que sigue a HUNTR/X, un grupo femenino que enfrenta demonios y rivalidades musicales, destaca por su innovador estilo visual: una combinación de animación 2D inspirada en el anime y técnicas 3D por computadora.

Esta fusión da vida a secuencias de acción intensa, mientras el guion explora la autoaceptación y la mitología coreana dentro del universo del K-pop.

El reconocimiento de la Academia a este proyecto evidencia la creciente influencia de la cultura pop surcoreana.

Durante la temporada de premios, la producción acumuló distinciones en certámenes como los Globos de Oro y el Sindicato de Productores, superando a otras candidatas como Arco, Elio y Zootopia 2.