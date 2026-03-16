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“Nos entregamos sin filtros”: la reacción de Ale y Beta tras su victoria en ‘¿Apostarías por mí?’

La pareja ganadora de la primer temporada de este reality platicaron con Infobe México sobre su experiencia

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Tras lograr el primer lugar en la gran final de ¿Apostarías por mí?, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía relataron a Infobae México los desafíos emocionales y físicos que enfrentaron como pareja, la presión de las expectativas externas y el aprendizaje que les deja no solo el triunfo, sino el proceso vivido bajo la mirada de toda América.

El reto más grande: cuidarse en medio de la adversidad

Al ser consultados sobre el mayor reto que enfrentaron, la pareja fue clara: lo más difícil no solo fue físico, sino también emocional.

Beta recordó el desafío del agua como el momento más duro:

“Verte sufrir y desesperada, intentar ayudarte y no lograrlo, me hizo pensar que no importaba el juego, lo importante era salvarte”.

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Ale, por su parte, admitió que lo más difícil fue ver a Beta perder la sonrisa por la presión y el dolor de no controlar el resultado: “Él quería llegar a la final y lo vi sonreír solo cuando supo que estábamos ahí”.

La clave: autenticidad y entrega total

Para Ale, el punto clave que los diferenció de otras parejas fue resistir la presión de las expectativas externas:

“Entramos con mucha presión porque todos esperaban que ganáramos por el tema físico, pero la realidad fue otra. Nos costó cada paso y eso nos obligó a sacar fuerzas de donde no había”. Beta agregó:

“Lo que nos llevó a ganar fue cuidar nuestro corazón, entregarnos a la experiencia y tomar el riesgo de sentir lo que nos pasaba, sin filtros”.

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Gratitud y sorpresa al saberse ganadores

Al recordar el momento en que anunciaron su victoria, Ale confesó:

“Solo grité y di gracias a Dios. Muchas veces lo vimos como un imposible. Yo juraba que iban a ganar Laysha y Malito”.

Beta compartió la sensación de gratitud y asombro: “Me sentí como un niño con su juguete de Navidad. Fue el público el que nos dio ese pase, no nuestras habilidades físicas”.

El abrazo del público y un bálsamo al corazón

Sobre cómo viven hoy el contraste entre la presión dentro del programa y la realidad al salir, Ale lo resume así:

“Fue como si el público viniera a abrazarnos y nos dejara descansar el cuerpo y el corazón. Sentimos tanto amor y respaldo de la gente que no tiene precio”.

Beta Mejía vivió momento de
Beta Mejía vivió momento de angustia en '¿Apostarías por mí?' tras incidente de su novia Alejandra Jaramillo - crédito @betamejia/ Instagram

Beta añadió: “Esa presión se convirtió en una mano que nos levantó. El público nos abrazó cuando estábamos rotos”.

Amar es luchar: aprendizajes y retos fuera del reality

Para cerrar y en un balance de aprendizajes y retos personales, Beta lo tuvo claro:

“No hay que rendirse ante los obstáculos. Si tengo a Ale de la mano, me le mido a lo que sea. Aprendí que también podemos soñar y lograr juntos todo lo que nos propongamos”.

Ale enfatizó: “Amar es luchar, pero sobre todo es ser leal a tu esencia. Jamás hay que dudar del corazón. Ser fieles a nuestra esencia fue lo que nos llevó lejos”.

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