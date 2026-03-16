México

Línea 8 del Metro CDMX: exhiben a trabajador de supuestamente usar las instalaciones para actos inapropiados

Personal del STC respondió a los comentarios que se viralizaron en redes sociales sobre la situación que generó polémica

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Rescataron a usuarios atrapados en
Rescataron a usuarios atrapados en un elevador en Constitución de 1917 (X/ @MetroCDMX)

A través de redes sociales se hizo viral un video que compartió un usuario del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) donde denunció a un supuesto trabajador del Metro CDMX por usar las instalaciones de la Línea 8 para actos indebidos, pues aseguró que usó el cubículo del jefe de estación como “hotel.

Ante estos hechos, el Metro CDMX respondió a una denuncia difundida en redes sociales sobre presuntas conductas inapropiadas de un trabajador en la estación Iztapalapa de la Línea 8, afirmando: “Se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos”.

Según el comunicado publicado en X, el personal de seguridad del Metro atendió la queja de un usuario que reportó comportamientos irregulares dentro del cubículo del Jefe de Estación. El mensaje aclara que las autoridades están realizando las investigaciones necesarias y que, en caso de comprobarse alguna falta, se aplicará el procedimiento correspondiente.

¿Qué dijo el Metro CDMX?

La imagen muestra el interior
La imagen muestra el interior de la cabina "Jefe de Estación" en una estación de la Línea 8 del Metro de la CDMX, foco de una denuncia viral sobre mal uso de instalaciones. ((Captura X @MetroCDMX))

La denuncia surgió después de que circuló en redes un video donde se acusa a un presunto trabajador del Metro de utilizar el cubículo como “cuarto de hotel” y de intimidar a personas frente a un policía. Hasta el momento, ninguna instancia oficial, ni el propio Sistema de Transporte Colectivo (STC) ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ha confirmado estos hechos.

El Metro informó que el usuario que reportó la presunta irregularidad agradeció el apoyo de elementos de la Policía Auxiliar y pudo continuar su trayecto sin contratiempos.

“Buena tarde. En relación con el video difundido en la estación Iztapalapa, de la Línea 8, se informa que el día de ayer personal de seguridad atendió la queja de un usuario, quien reportó presuntas conductas inapropiadas al interior del cubículo del Jefe de Estación. Se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y, en su caso, aplicar el procedimiento conducente. El usuario agradeció el apoyo brindado por elementos de la Policía Auxiliar y continuó su trayecto. Gracias por el mensaje”.

La imagen muestra el interior
La imagen muestra el interior de la cabina "Jefe de Estación" en una estación de la Línea 8 del Metro de la CDMX, foco de una denuncia viral sobre mal uso de instalaciones. ((Captura X @MetroCDMX))

Falta confirmación institucional sobre los hechos

La información sobre el supuesto abuso dentro de la estación Iztapalapa permanece, hasta ahora, como una denuncia ciudadana sin respaldo en comunicados oficiales por parte del STC o la SSC. La autoridad del Metro de la Ciudad de México reiteró que continúa el proceso de investigación para determinar si existió alguna conducta indebida por parte de su personal.

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