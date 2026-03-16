México

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
El estado de los vuelos
El estado de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante del país, el aeropuerto capitalino pública el estado en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del domingo 15 de marzo.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: IB312

Destino: Madrid

Aerolínea: Iberia

Hora: 00:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 01:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB152

Destino: Houston

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:20

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4142

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 12:05

Estado: Demorado

Vuelo: VB1062

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:35

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1426

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:00

Estado: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 18:30

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4770

Destino: Oakland

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:10

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Síntomas poco conocidos que podrían alertar de padecer endometriosis

Algunas molestias frecuentes suelen pasar desapercibidas, aunque pueden revelar un problema de salud más complejo y común de lo que crees

Síntomas poco conocidos que podrían

Felipe Calderón responde a colectas organizadas para enviar ayuda a Cuba

El expresidente criticó la solicitud de recursos económicos luego de que López Obrador pidiera donaciones para la isla caribeña

Felipe Calderón responde a colectas

Cuál es el horario ideal para desayunar y prevenir la aparición de la diabetes, según Harvard

Tomar la primera comida poco después de despertar ayuda al organismo a procesar mejor los nutrientes y disminuye el riesgo de afecciones comunes

Cuál es el horario ideal

Jacob Elordi rozó el Óscar 2026 por Frankenstein: la criatura de Guillermo del Toro que conquistó a la crítica

Durante la edición 98 de la entrega de premios de la Academia, la cinta del director mexicano ya ha sido galardonada en dos importantes categorías: “Mejor Diseño de Vestuario” y “Mejor Maquillaje y Peluquería”

Jacob Elordi rozó el Óscar

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo solicitar el apoyo de Útiles y Uniformes Escolares en la última semana de registro

La convocatoria del programa terminará el próximo 19 de marzo

Beca Rita Cetina para primaria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Cancún “Pastrana”, presunta

Cae en Cancún “Pastrana”, presunta líder del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo

Desarticulan célula de abastecimiento de drogas en Hermosillo, Sonora: hay 5 detenidos y miles de dosis aseguradas

Detienen a presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana encargado de 6 municipios del Edomex

Nodal admite que tiroteo en Zacatecas puso en riesgo su vida y la de Ángela Aguilar: “Tenía miedo, me tocó tirarme al piso”

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza bodega con más de 4 mil precursores químicos y plantíos de marihuana

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro lleva a

Guillermo del Toro lleva a Frankenstein a triunfar en los Premios Oscar en estas categorías

Manuel Velasco reacciona a ataques contra Anahí por su físico y revela qué piensa sobre su reencuentro con Poncho Herrera

Tras escándalo por ‘Enrollados’, Adal Ramones anuncia su propia gira fuera de México

De Titanic a Romeo + Julieta: las grabaciones en México de Leonardo Di Caprio, nominado a Mejor Actor en los Oscar 2026

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de marzo

DEPORTES

Gilberto Mora es mejor que

Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, asegura Piojo Herrera por esta razón

Remodelación del Estadio Azteca también al exterior: pintan bardas que tenían grafitis

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX