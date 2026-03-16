Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante del país, el aeropuerto capitalino pública el estado en en vivo de sus operaciones.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del domingo 15 de marzo.
Los vuelos cancelados y demorados hoy
Vuelo: IB312
Destino: Madrid
Aerolínea: Iberia
Hora: 00:05
Estado: Demorado
Vuelo: Y4700
Destino: Chicago
Aerolínea: Volaris
Hora: 01:10
Estado: Demorado
Vuelo: VB152
Destino: Houston
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:20
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4142
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 12:05
Estado: Demorado
Vuelo: VB1062
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 13:35
Estatus: Cancelado
Vuelo: VB1426
Destino: Veracruz
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 17:00
Estado: Demorado
Vuelo: AA2351
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 18:30
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4770
Destino: Oakland
Aerolínea: Volaris
Hora: 19:10
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.