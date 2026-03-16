México

El animador Cruz Contreras celebra triunfo de Las Guerreras K-pop en los Oscar 2026

El artista mexicano se encargó de animar el movimiento de cabello y pequeñas partículas, incluso se inspiró en Juan Gabriel

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Cruz Contreras es el animador
Cruz Contreras es el animador mexicano que realiza el 3D de las cintas del Spider-verse (Jovani Pérez, Infobae)

Cruz Contreras es un animador mexicano que ha colaborado en películas como Spider-man a través del Universo, pero contribuyó a realizar el movimiento de cabello y ropa en Las Guerreras K-pop.

Este fue su mensaje completo cuando se anunció que K-pop Demon Hunters ganó el Oscar 2026 a la Mejor Película animada.

“Kpop Demon Hunters acaba de ganar el Oscar a mejor película animada Y las Huntrix están subiendo a recibir el premio Felicidades a todo el equipo de Sony Imageworks ! En especial al equipo de CFX ¡Gente se logroooooooooooooo!”

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