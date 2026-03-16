Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo solicitar el apoyo de Útiles y Uniformes Escolares en la última semana de registro

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

Los registros para el Apoyo de Útiles y Uniformes Escolares de la Beca Rita Cetina terminarán la próxima semana y aquí te decimos cómo solicitar la beca paso a paso.

El proceso para registrarse en el programa concluirá el 19 de marzo. Desde el 2 de este mes, se abrió la convocatoria dirigida únicamente a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas de México. A estos alumnos se les entregará un apoyo anual de $2.500.

La beca tiene como finalidad disminuir la deserción escolar y brindar un respaldo financiero que facilite la continuidad y culminación de los estudios por parte de estos estudiantes.

Detalles antes de realizar el registro al programa

La Llave MX es un requisito indispensable para que las y los estudiantes puedan inscribirse en la Beca Rita Cetina durante el actual periodo de registro.

Además, se destaca la Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada es otro de los requisitos indispensables para poder solicitar la beca.

Para saber si la CURP se encuentra certificada, tendrá que aparecer la leyenda “CURP Certificada, Verificada con el Registro Civil”.

En caso de que no la CURP no esté certificada, se deberá entrar a la plataforma nacional del Registro Civil y revisar que el acta de nacimiento se encuentre verificada (www.gob.mx/ActaNacimiento/).

Las y los interesados deben crear su cuenta en la plataforma Llave MX, proceso que requiere el registro de datos personales, domicilio y medios de contacto (X@BecasBenito)

Pasos para registrarse a la Beca Rita Cetina en la última semana de registro

El tutor debe ingresar al portal oficial (becaritacetina.gob.mx) y acceder con su cuenta Llave MX. Si todavía no posee una, el sistema brinda la posibilidad de generarla, para lo cual solicita datos personales y realiza una validación de identidad.

Una vez dentro de la plataforma, el tutor necesita ingresar su información personal. En esta etapa, es obligatorio adjuntar archivos digitales de la identificación oficial y del comprobante de domicilio, además de verificar tanto el número telefónico como el correo electrónico.

El siguiente paso es registrar al estudiante. El sistema requiere la CURP del menor y la CCT de la escuela, y luego permite seleccionar el grado y el turno correspondientes tras validar estos datos.

Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno

Antes de finalizar, la plataforma muestra un resumen de toda la información registrada. El tutor debe corroborar que los datos sean correctos y aceptar los términos y condiciones del programa.

Al terminar la solicitud, el sistema proporciona un comprobante o folio de registro, cuya descarga y resguardo se recomienda como respaldo del trámite realizado.

¿Qué sigue después del registro?

Cuando termine el periodo de registros en línea, se realizará la entrega de tarjetas Bienestar, donde los nuevos beneficiarios podrán cobrar el apoyo que entregará el programa.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda consultar los medios oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.