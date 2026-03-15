Víctor Trujillo critica el llamado de AMLO para apoyar a Cuba a través de ONG ligada a su entorno: “Retírate, ya hiciste mucho daño”

Víctor Trujillo manifestó su crítica hacia la reaparición pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Víctor Trujillo: YouTube / AMLO: Instagram)

El periodista Víctor Trujillo criticó en X —antes Twitter— la reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyo legado calificó como “trágico” para el país.

Mediante sus cuentas oficiales, el político en retiro convocó a los mexicanos a hacer donaciones masivas para apoyar a Cuba ante la crisis social que atraviesa la isla por el endurecimiento de políticas restriccionistas de Estados Unidos.

Sin embargo, una investigación periodística expuso una conexión entre AMLO y el dueño de la asociación civil Humanidad con América Latina, creada recientemente, según documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Polémica por colecta para Cuba

En los últimos meses, el gobierno estadounidense elevó la presión sobre Cuba bloqueando la entrada de importaciones de petróleo a la isla y amagando a otros gobiernos con la imposición de aranceles. Donald Trump firmó una orden ejecutiva en enero de 2026 para imponer impuestos a países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Bajo ese contexto, el expresidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó la necesidad de enviar ayuda humanitaria a la isla. “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

En su mensaje, sostuvo que la organización sin fines de lucro fue “abierta por ciudadanos, escritores y periodistas”. No obstante, el abogado y periodista Gildo Garza conectó a la ONG con Carlos Pellicer López, sobrino del poeta Carlos Pellicer Cámara, excandidato del PRI en Tabasco cercano al expresidente.

“En México no existe poder humano que cree una Asociación Civil y en cuestión de días la convierta en donataria autorizada. Ese proceso normalmente tarda de 3 a 6 meses: acta constitutiva, registro público, RFC, domicilio fiscal verificable y validación completa del @SATMX”, escribió Gildo Garza, quien afirmó que la convocatoria “huele a simulación y corrupción dentro del SAT”.

“Ya retírate en serio de una vez y para siempre. Ya hiciste mucho daño. Tu trágico legado no te alcanza ni para organizar colectas. Refúgiate en tu finca y disfruta lo aplaudido. @lopezobrador_”, escribió Trujillo. (X)

Víctor Trujillo: “Refúgiate en tu finca y disfruta lo aplaudido”

Víctor Trujillo, cuyos desencuentros con López Obrador fueron una constante en el sexenio pasado, no fue ajeno a la conversación. En la misma red social, lanzó una dura crítica que resonó en medio de los cuestionamientos que rodean la creación de Humanidad con América Latina.

“Ya retírate en serio de una vez y para siempre. Ya hiciste mucho daño. Tu trágico legado no te alcanza ni para organizar colectas. Refúgiate en tu finca y disfruta lo aplaudido. @lopezobrador_”.

No fue el único. Otras voces fueron igual de duras contra AMLO. Gonzalo Oliveros, locutor y productor de televisión, publicó un video de una residente en Cuba donde denuncia que la policía le impedía salir de su casa. “¿Por ella no hablarán los paladines de la libertad que ayer llenaron los fondos del fideicomiso del peje?”, preguntó.

Desde Nayarit, la presidenta Sheinbaum respaldó la colecta promovida por AMLO en favor de Cuba.

Claudia Sheinbaum respalda colecta de AMLO

Durante una gira de trabajo por Nayarit, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa. La mandataria cuestionó las críticas de la oposición e invitó “a quien quiera hacerlo”, a sumarse, ya que su administración continuará brindando ayuda humanitaria a la isla.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el Gobierno y quien quiera apoyar, que apoye.... Hay que apelar a algo grandioso que tenemos las mexicanas y los mexicanos”, indicó Sheinbaum.