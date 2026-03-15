Federica Quijano presenta a su pareja y deja atrás los tabúes sobre la maternidad soltera

Vanessa Rodríguez reveló al programa Ventaneando detalles de su relación sentimental con Federica Quijano. (Federica Quijano / Instagram)

Durante muchos años, la vida privada de Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, ha sido del interés de la prensa del corazón. En octubre de 2025, en una emotiva conversación en el pódcast de su hermano Apio, la cantante habló sobre temores que tuvo que superar para poder hablar públicamente sobre su bisexualidad.

A cinco meses de esa charla, Vanessa Rodríguez, pareja de la cantante, reveló al programa Ventaneando detalles de su relación sentimental con Federica, marcada por profundos desafíos para la intérprete.

Su relación comenzó en admiración y evolucionó a un romance

Vanessa Rodríguez está especializada en medicina regenerativa con células madre. Recuerda haber seguido la charla entre los hermanos Quijano, donde Federica habló sobre el proceso de su hijo Sebastián, diagnosticado con espectro autista. “Entonces, se me ocurre: ‘Pues le voy a escribir al Apio para que le diga a su hermana que esto puede ayudar a Sebastián’”, dijo.

Esa conversación fue el principio de encuentros que pronto se volvieron más personales. Rodríguez, quien tiene tres hijos de una relación pasada, compartió que ambas sintieron una conexión tan especial que decidieron que sus familias convivieran. El resultado fue una interacción armoniosa que las convenció de formalizar su relación.

Según Rodríguez, Federica Quijano mantuvo fuera de la conversación pública su vida personal debido a que temía que hablar sobre su orientación sexual pudiera complicar su proceso de adopción. “Lo más importante que tenemos los seres humanos es la libertad. Entiendo la parte legal de adopción... Es una cosa tan absurda que todavía en este siglo estamos viviendo”.

Las artistas Vanessa Rodríguez y Federica Quijano de Kabah sonríen felices mientras celebran su amor tras anunciar públicamente su relación. (@vanessa.doctora / Instagram)

Reacciones en redes sociales

Recientemente, la pareja confirmó su relación en sus cuentas oficiales. Vanessa Rodríguez compartió una fotografía junto a Federica, junto a un tierno mensaje: “Eres un ángel en esta vida por muchas razones y para muchas personas has sido un ángel. Ahora creo más que fuiste el ángel que me agarró antes de golpear el piso, un ángel que desde entonces cada día me abraza y protege con sus alas, con su vida, así como yo la quiero proteger con la mía”, escribió.

(IG: @federicaquijano)

¿Quién es Federica Quijano?

Federica Quijano, cuyo nombre real es Janine Patricia Quijano Tapia, alcanzó notoriedad como integrante de Kabah en la década de 1990. A pesar de su reconocimiento en el ámbito artístico, su vida personal estuvo marcada por desafíos, entre ellos el abandono familiar y un diagnóstico de endometriosis que requirió múltiples intervenciones quirúrgicas.

Esta condición médica le impidió concebir por vías naturales, una situación que la llevó a replantear su deseo de formar una familia.

Motivada por su anhelo de ser madre, Federica se involucró en labores altruistas tras conocer historias de abandono infantil. Fue así como, después de un proceso de adopción, recibió en sus brazos a su primera hija, María, cuando la niña tenía apenas tres meses de edad. Más adelante, sumó a su familia a Sebastián, un niño que enfrentó situaciones adversas desde su nacimiento y que posteriormente recibió un diagnóstico de autismo.