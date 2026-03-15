Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de marzo

(Captura de pantalla ExatlonMX)

La tensión en Exatlón México crece con la inminente eliminación de uno de los competidores masculinos este domingo 15 de marzo.

En redes sociales y sitios especializados, filtraciones han puesto en alerta a los seguidores, quienes esperan conocer cuál de los atletas abandonará la competencia tras el “Duelo de Eliminación”.

El desenlace de la jornada marcará el rumbo estratégico de los equipos en la recta final de la temporada.

Filtraciones sobre el eliminado: nombres en riesgo

De acuerdo con reportes de portales de “spoilers” y cuentas que monitorean cada avance del reality, el próximo eliminado se definirá entre los integrantes del equipo rojo y azul.

Los nombres que más se repiten entre los rumores son César Villaluz y Benyamin Saracho por parte del equipo rojo, y Ernesto Cázares del equipo azul.

La información difundida en redes sociales señala que tanto Villaluz como Saracho enfrentaron un circuito de eliminación muy reñido, a pesar de que el equipo rojo había ganado previamente la Batalla de Supervivencia.

En el caso de Villaluz, su adaptación a los circuitos ha sido puesta en duda por la audiencia, mientras que Saracho ha mostrado altibajos en la temporada.

Las mismas fuentes advierten que la decisión final se conocerá solo hasta la transmisión oficial, aunque las teorías más sólidas colocan a uno de estos atletas como el posible expulsado.

Algunos rumores también mencionan la posibilidad de que el eliminado provenga del equipo azul, en particular Ernesto Cázares, aumentando la expectativa ante la falta de un anuncio oficial.

En síntesis, las filtraciones señalan que la definición se encuentra entre estos tres nombres, aunque todo sigue en el terreno de la especulación.

Para quienes buscan una respuesta directa: según las filtraciones compartidas por seguidores y sitios especializados, el eliminado más probable este domingo 15 de marzo sería uno de los hombres del equipo rojo, con César Villaluz y Benyamin Saracho como principales candidatos, aunque también se baraja el nombre de Ernesto Cázares del equipo azul.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo azul:

(Facebook/ExatlonMx)

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Benyamin Saracho

¿Qué tan confiable es el spoiler de Exatlón?

La mayoría de spoilers proviene de cuentas en redes sociales y portales no oficiales, por lo que su fiabilidad es variable.

Si bien en numerosas ocasiones han anticipado correctamente los resultados, nunca hay certeza total hasta que el capítulo se emite en televisión.

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas