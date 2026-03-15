Cuáles son las propiedades medicinales que otorga tomar té matcha de manera regular

Los especialistas exploran el potencial de sus componentes para mejorar la memoria, el metabolismo y hasta el ánimo, según estudios recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El consumo de té matcha ha despertado creciente interés en la comunidad científica por su perfil nutricional y sus posibles efectos en la salud.

Diversos estudios publicados por Harvard Health y la Universidad de California destacan las propiedades medicinales atribuidas a esta variedad de té verde en polvo.

Además, otras investigaciones recientes exploran su capacidad antioxidante, su impacto en la función cognitiva y su potencial para contribuir al bienestar cardiovascular, lo que sitúa al matcha como un tema relevante en la conversación debido a su potencial medicinal y curativo.

El té matcha destaca por su alto contenido en catequinas, lo que potencia su efecto antioxidante y protege contra el daño celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los las propiedades medicinales del té matcha

El té matcha, una variedad de té verde en polvo originaria de Japón, contiene altos niveles de compuestos bioactivos como catequinas (especialmente EGCG), polifenoles, cafeína, L-teanina, clorofila y diversas vitaminas y minerales.

A partir de los estudios científicos más recientes, se han identificado varias propiedades medicinales potenciales, aunque en muchos casos la evidencia aún es preliminar y se requieren más investigaciones en humanos.

Entre las propiedades más destacadas se encuentran:

Antioxidante : El matcha es especialmente rico en catequinas, que neutralizan radicales libres y contribuyen a la protección celular frente al daño oxidativo. Su contenido antioxidante supera al de otros tés verdes debido a su proceso de cultivo y presentación en polvo, lo que permite consumir la hoja entera disuelta en agua.

Mejora de la función cognitiva : Existen ensayos clínicos que sugieren que el consumo regular de matcha puede mejorar la atención, la memoria y el rendimiento en tareas cognitivas. La combinación de cafeína y L-teanina parece favorecer la concentración y el estado de alerta, con menor riesgo de nerviosismo comparado con el café. Algunos estudios en animales muestran efectos neuroprotectores y reducción de la neuroinflamación.

Efecto anti-estrés : Diversos estudios señalan que el matcha puede reducir el estrés y la ansiedad, probablemente por la acción de la L-teanina y otros compuestos que modulan neurotransmisores relacionados con el bienestar.

Salud cardiovascular y metabólica : El consumo de matcha se ha asociado con mejoras en el perfil lipídico (reducción del colesterol LDL y triglicéridos, aumento del HDL), reducción de presión arterial y mejor sensibilidad a la insulina en estudios con animales. También se observó menor ganancia de peso en dietas altas en grasas.

Propiedades antiinflamatorias : Los polifenoles y otros componentes del matcha contribuyen a la reducción de marcadores inflamatorios y al equilibrio del sistema inmune.

Potencial anticancerígeno : Algunos experimentos in vitro muestran que el EGCG puede inhibir el crecimiento de células tumorales y favorecer la apoptosis. Sin embargo, la evidencia en humanos aún es limitada.

Protección hepática : Hay indicios de que el matcha puede ayudar a prevenir daños en el hígado, aunque la mayoría de los estudios se han realizado en modelos animales.

Mejora en el metabolismo y control de peso : El té matcha puede contribuir a la aceleración del metabolismo y la oxidación de grasas, apoyando estrategias de pérdida de peso cuando se combina con dieta y ejercicio.

Efectos antivirales: Se ha identificado actividad antiviral en algunos de sus componentes, como la capacidad de inactivar ciertos virus en estudios de laboratorio, aunque estos resultados requieren confirmación clínica.

El té matcha contribuye a la salud cardiovascular al mejorar el perfil lipídico y reducir la presión arterial y triglicéridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir té matcha para obtener sus beneficios

Para obtener los beneficios del té matcha, la preparación y el consumo adecuados son fundamentales. A continuación, se describen los pasos básicos y algunas recomendaciones:

Preparación tradicional

Dosificación: Utiliza entre 1 y 2 gramos de polvo de matcha (aproximadamente media a una cucharadita) por taza. Tamizado: Tamiza el polvo de matcha con un colador fino para evitar grumos y lograr una textura suave. Agua: Calienta agua a una temperatura entre 70 °C y 80 °C. Evita el agua hirviendo para no alterar el sabor ni destruir compuestos sensibles. Mezcla: Añade el matcha tamizado a un cuenco. Vierte el agua caliente y mezcla enérgicamente con un batidor de bambú (chasen) hasta formar una espuma ligera en la superficie. Consumo inmediato: Bebe el matcha recién preparado para aprovechar al máximo sus compuestos activos.

Formas alternativas de consumo

Matcha latte : Mezcla el polvo con leche vegetal o animal en lugar de agua caliente.

Batidos y jugos : Incorpora matcha en batidos verdes o jugos naturales.

Repostería y cocina: Utiliza matcha en recetas de panes, galletas o postres, aunque el efecto de sus compuestos puede disminuir con la cocción prolongada.

Recomendaciones importantes

Cantidad : La mayoría de los estudios sugieren consumir entre 1 y 2 tazas al día para obtener beneficios, sin exceder 4 gramos diarios para evitar exceso de cafeína y otros posibles efectos adversos.

Calidad : Prefiere matcha de grado ceremonial o culinario de origen japonés certificado para asegurar la pureza y concentración de antioxidantes.

Almacenamiento: Guarda el matcha en un recipiente hermético, lejos de la luz, el calor y la humedad para preservar sus propiedades.

El consumo regular, dentro de una dieta equilibrada, puede contribuir a aprovechar las propiedades medicinales asociadas al té matcha.