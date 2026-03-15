México

Beca Rita Cetina 2026: ¿Si ya tengo mi Llave MX necesito crear otra para solicitar el apoyo?

La herramienta es necesaria para poder realizar el registro al programa

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La Llave MX constituye un requisito indispensable
La Llave MX constituye un requisito indispensable para que las y los estudiantes puedan inscribirse en la Beca Rita Cetina durante el actual periodo de registro.

La Llave MX constituye un requisito indispensable para que las y los estudiantes puedan inscribirse en la Beca Rita Cetina durante el actual periodo de registro.

Las inscripciones al programa se realizarán del 2 al 19 de marzo y están dirigidas exclusivamente a alumnos de primaria que asisten a escuelas públicas del país. El programa otorgará un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares.

La beca tiene como finalidad disminuir la deserción escolar y brindar un respaldo financiero que facilite la continuidad y culminación de los estudios por parte de estos estudiantes.

La beca tiene como finalidad
La beca tiene como finalidad disminuir la deserción escolar y brindar un respaldo financiero que facilite la continuidad y culminación de los estudios por parte de estos estudiantes.

¿Necesito crear otra Llave MX para el registro a la Beca Rita Cetina si ya tengo una?

La respuesta es no, si ya tengo una Llave MX no es necesario crear otra, ya que esta herramienta es personal. Cabe recordar que la Llave MX debe ser de la mamá, papá, o tutora o tutor, no de las alumnos de primaria.

Por otra parte, se destaca la Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada es otro de los requisitos indispensables para poder solicitar la beca.

Para saber si la CURP se encuentra certificada, tendrá que aparecer la leyenda “CURP Certificada, Verificada con el Registro Civil”.

En caso de que no la CURP no esté certificada, se deberá entrar a la plataforma nacional del Registro Civil y revisar que el acta de nacimiento se encuentre verificada (www.gob.mx/ActaNacimiento/).

Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno

¿Cómo crear la Llave MX?

El proceso para crear la Llave MX requiere el registro de datos personales, domicilio y medios de contacto en el sitio www.llave.gob.mx. Para completar el registro, se solicita a los usuarios definir una contraseña segura, aceptar el Aviso de Privacidad y validar su información mediante un captcha.

  1. Entrar a www.llave.gob.mx
  2. Ingresar CURP, dar clic en “No soy un robot” y luego en “Continuar”
  3. Escribir el código postal y seleccionar la colonia. Da clic en siguiente.
  4. Llenar medios de contacto. Escribir teléfono celular o correo electrónico y dar clic en siguiente
  5. Se debe crear una contraseña, se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro

Por último, se debe de leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar la captcha y dar clic en finalizar.

Los registros a la Beca
Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)

¿Cómo solicitar el apoyo del programa para niños de primaria?

  • El tutor debe acceder al portal oficial (becaritacetina.gob.mx) e iniciar sesión usando su cuenta Llave MX. Si aún no dispone de una, el sistema ofrece la opción de crearla, solicitando información personal y completando un proceso de validación de identidad.
  • Una vez dentro de la plataforma, se requiere que el tutor capture sus datos. En este paso, se deben adjuntar archivos digitales de la identificación oficial y del comprobante de domicilio, además de confirmar el número de teléfono y el correo electrónico.
  • El siguiente paso consiste en registrar al estudiante. El sistema pide la CURP del menor y la CCT del plantel escolar. Tras validar esta información, se selecciona el grado y el turno adecuados.
  • Antes de concluir, la plataforma presenta un resumen de la información registrada. El tutor debe asegurarse de que todos los datos sean correctos y aceptar los términos y condiciones del programa.
  • Al concluir la solicitud, el sistema genera un comprobante o folio de registro. Se recomienda descargar y resguardar este documento, ya que sirve como respaldo del trámite realizado.

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