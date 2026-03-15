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“¿A qué grado de ridículo puedo llevar esto?”: Insulini se burla del playback en TV abierta y desata caos viral en pleno programa

Una presentación musical terminó convertida en fenómeno de redes. Los integrantes de una banda decidieron protestar de una forma inesperada durante su actuación televisiva

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La peculiar protesta musical de
La peculiar protesta musical de Insulini y Los Espantasuegras en televisión se volvió tendencia en redes sociales. (Instagram/@a_insulini)

Una presentación musical en el programa Venga la Alegría terminó convertida en uno de los momentos más comentados en redes sociales. La banda Insulini y Los Espantasuegras, junto con Raymix, protagonizaron una escena inesperada durante su participación en un popular programa matutino.

Lo que parecía una interpretación convencional de su sencillo “Cosmos” tomó otro rumbo cuando los músicos decidieron responder de manera peculiar a una petición de producción: cantar utilizando playback. La decisión generó una actuación que muchos espectadores calificaron como una burla al sistema.

Los videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Entre risas y sorpresa, usuarios destacaron la creatividad del grupo para convertir una restricción técnica en un momento viral.

El playback que detonó la protesta musical

Los videos del insólito momento
Los videos del insólito momento sumaron miles de reproducciones y comentarios en las principales plataformas sociales. (Instagram/@a_insulini)

Según explicó el propio Insulini, la producción del programa solicitó que la interpretación se realizara con playback, algo que no agradó a los integrantes de la banda.

Ante esa situación, decidieron replicar una estrategia que en otras ocasiones han utilizado grupos internacionales para mostrar su desacuerdo. La idea consistió en intercambiar los roles de cada integrante durante la presentación.

El resultado fue una escena que desconcertó a varios espectadores: el vocalista terminó en la batería, el baterista tomó el micrófono y otros miembros del grupo tocaron instrumentos distintos a los habituales.

“Nos cambiamos de lugar”: la explicación de Insulini

Insulini explicó que la producción solicitó playback, lo que los llevó a ejecutar la protesta con una presentación inusual. (TikTok)

Tras la difusión de los videos, Insulini compartió en redes sociales cómo surgió la idea de realizar esta peculiar actuación frente a las cámaras.

“Nos pidieron exactamente lo mismo: cantar con playback. Y bueno, yo me fui a la batería, el baterista a las voces, al bajista le pusimos un teclado de juguete…”, relató al explicar cómo organizaron la dinámica durante el programa.

El músico también confesó que durante la transmisión buscaba el momento perfecto para exagerar la escena. “Yo estaba pescando la cámara… y me pregunté: ¿a qué grado de ridículo puedo llevar esto?”, comentó entre risas.

Un momento incómodo que terminó siendo viral

El gesto fue interpretado por
El gesto fue interpretado por usuarios y seguidores como una ingeniosa burla al sistema de playback televisivo. (Instagram/@a_insulini)

De acuerdo con el propio artista, al inicio los conductores no parecían notar lo que ocurría en el escenario. Sin embargo, conforme avanzó la interpretación, la situación comenzó a generar incomodidad.

“Estoy seguro que los conductores no se dieron cuenta en un principio, pero después sí… y fue tan incómodo que incluso ya no nos entrevistaron y nos mandaron a corte”, aseguró.

Mientras tanto, en redes sociales la escena fue interpretada por muchos usuarios como una forma creativa de protesta. Algunos incluso celebraron el gesto del grupo, señalando que lograron “burlarse del playback” sin interrumpir el programa y convirtiendo la presentación en un inesperado fenómeno viral.

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