México

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

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El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estatus de todos sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 5:00 horas de este sábado.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AV45

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 05:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1232

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:40

Estado: Demorado

Vuelo: AC994

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 05:45

Estatus: Demorado

Vuelo: Y45617

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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