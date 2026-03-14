México

Sarampión en México: ¿Cuántos casos acumulados confirmados hay?

Registran 35 defunciones por la enfermedad viral en 10 entidades federativas

Guardar
Sarampión en México. Foto: (iStock)
Sarampión en México. Foto: (iStock)

La Secretaría de Salud informó en su reporte diario, con corte al 13 de marzo, que en el país se han confirmado 13 mil 408 casos acumulados de sarampión, lo que refleja un aumento significativo en varias entidades del territorio nacional.

El grupo más impactado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 782 contagios registrados. Le siguen los menores de 5 a 9 años, con mil 569 contagios, y las personas adultas de 25 a 29 años, con mil 569 contagios. No obstante, la mayor tasa de contagio se observa en bebés menores de un año, con 65.78 casos por cada 100 mil habitantes.

Esta enfermedad viral se ha extendido a 433 municipios, donde se concentra el mayor número de infecciones, un escenario que continúa afectando a miles de personas en distintas regiones del país.

¿Cuántas defunciones hay en México por sarampión?

Hasta ahora se han reportado 35 defunciones relacionadas con el sarampión, desde el inicio de las transmisiones en febrero de 2025. De acuerdo con el informe oficial de las autoridades sanitarias, estos decesos se han registrado en diez entidades del país.

  • Chihuahua con 21
  • Jalisco con 4
  • Sonora con 1
  • Durango con 2
  • Michoacán con 1
  • Tlaxcala con 1
  • Ciudad de México con 2
  • Chiapas con 1
  • Guerrero con 1
  • Sinaloa 1
Reporte de sarampión con corte
Reporte de sarampión con corte al 13 de marzo de 2026. (captura de pantalla)

¿Cómo prevenir el sarampión?

Ante el incremento de casos de esta enfermedad viral, la institución de salud ha puesto en marcha diversas estrategias preventivas con el objetivo de frenar la propagación del virus, el cual ha encendido alertas de salud tanto en el país como en otras regiones del mundo.

A través de campañas de vacunación, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para acudir a aplicarse la dosis correspondiente. La medida busca reducir el riesgo de contagio, especialmente entre niñas y niños, así como en personas de entre 20 y 49 años que no cuentan con la inmunización o tienen el esquema de vacunación incompleto.

Por otro lado, se informó que en la mayoría de las entidades del país se habilitaron módulos adicionales para ampliar la cobertura de vacunación y atender a un mayor número de personas.

Estos puntos se instalaron principalmente en espacios de alta afluencia, como terminales de autobuses y estaciones del Metro de la Ciudad de México, con el fin de facilitar el acceso a la vacuna.

La Secretaría de Salud recordó que los síntomas iniciales del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después del contagio. Por ello, completar el esquema de vacunación se mantiene como una de las principales medidas de protección para evitar la propagación de esta enfermedad viral y reducir los riesgos para la población.

Temas Relacionados

sarampióncontagios por sarampiónenfermedad viralSecretaría de Saludmexico-noticias

Más Noticias

Feriado en México: estas instituciones no abrirán el lunes 16 de marzo

Se recomienda a la ciudadanía considerar los trámites que tengan pendientes y tomar sus precauciones ante este cierre de actividades

Feriado en México: estas instituciones

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.0 en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Guerrero: se registra

Coreana revela que una fonda de Neza la ayudó a no caer en depresión estando sola en México: “Aquí es como un consultorio”

La creadora de contenido Sabina contó en TikTok que una vendedora de una fonda en Nezahualcóyotl se convirtió en su apoyo emocional cuando atravesaba momentos difíciles.

Coreana revela que una fonda

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 14 de marzo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

Desaparece Ayelen Iglesias, estudiante de 17 años del Colegio de Bachilleres, en Cuernavaca

La joven de 17 años fue vista por última vez el 10 de marzo en Cuernavaca; autoridades activaron el Protocolo Alba para localizarla

Desaparece Ayelen Iglesias, estudiante de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Buscadoras localizan osamenta en zona

Buscadoras localizan osamenta en zona rural de Tepuche, en Culiacán

Detienen en Tlaxcala a “Comandante Callejas”, objetivo prioritario del Edomex por extorsión

Fiscalía de BC buscará pena máxima contra “La Tía”, presunta integrante del CJNG: podría alcanzar 120 años de prisión

Adolescente desaparecido en Durango es localizado armado en Sinaloa, habría sido reclutado por el crimen organizado

Asesinan a esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Ring Royale 2026: así fue

Ring Royale 2026: así fue la pelea que originó la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Quién es Alexa Zuart, la comediante que saltó de las redes a la serie ‘La Oficina’

Crisis mental de José Ángel impacta a la dinastía Bichir a 7 años del suicidio de su tía Stefanie Sherk

Ring Royale 2026 EN VIVO: dónde y a qué hora ver GRATIS las peleas de box

Relaciones reales vs. amores perfectos: la opinión de Jorge Lozano tras ‘¿Apostarías por mí?’

DEPORTES

Siguen las malas noticias para

Siguen las malas noticias para la Selección Mexicana: Julián Araujo se suma a la lista de lesionados

Dmitry Bivol admite que estaría buscando la revancha contra Canelo Álvarez para este 2026

AAA Rey de Reyes 2026: cuándo, qué hora y dónde ver EN VIVO el evento de lucha libre

¿En qué lugar largará Checo Pérez en el Gran Premio de China 2026?

El Club América llega a la Queens League México: dónde y cuándo ver el debut de las Águilas