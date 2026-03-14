Sarampión en México: ¿Cuántos casos acumulados confirmados hay?

Sarampión en México. Foto: (iStock)

La Secretaría de Salud informó en su reporte diario, con corte al 13 de marzo, que en el país se han confirmado 13 mil 408 casos acumulados de sarampión, lo que refleja un aumento significativo en varias entidades del territorio nacional.

El grupo más impactado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 782 contagios registrados. Le siguen los menores de 5 a 9 años, con mil 569 contagios, y las personas adultas de 25 a 29 años, con mil 569 contagios. No obstante, la mayor tasa de contagio se observa en bebés menores de un año, con 65.78 casos por cada 100 mil habitantes.

Esta enfermedad viral se ha extendido a 433 municipios, donde se concentra el mayor número de infecciones, un escenario que continúa afectando a miles de personas en distintas regiones del país.

¿Cuántas defunciones hay en México por sarampión?

Hasta ahora se han reportado 35 defunciones relacionadas con el sarampión, desde el inicio de las transmisiones en febrero de 2025. De acuerdo con el informe oficial de las autoridades sanitarias, estos decesos se han registrado en diez entidades del país.

Chihuahua con 21

Jalisco con 4

Sonora con 1

Durango con 2

Michoacán con 1

Tlaxcala con 1

Ciudad de México con 2

Chiapas con 1

Guerrero con 1

Sinaloa 1

Reporte de sarampión con corte al 13 de marzo de 2026. (captura de pantalla)

¿Cómo prevenir el sarampión?

Ante el incremento de casos de esta enfermedad viral, la institución de salud ha puesto en marcha diversas estrategias preventivas con el objetivo de frenar la propagación del virus, el cual ha encendido alertas de salud tanto en el país como en otras regiones del mundo.

A través de campañas de vacunación, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para acudir a aplicarse la dosis correspondiente. La medida busca reducir el riesgo de contagio, especialmente entre niñas y niños, así como en personas de entre 20 y 49 años que no cuentan con la inmunización o tienen el esquema de vacunación incompleto.

Por otro lado, se informó que en la mayoría de las entidades del país se habilitaron módulos adicionales para ampliar la cobertura de vacunación y atender a un mayor número de personas.

Estos puntos se instalaron principalmente en espacios de alta afluencia, como terminales de autobuses y estaciones del Metro de la Ciudad de México, con el fin de facilitar el acceso a la vacuna.

La Secretaría de Salud recordó que los síntomas iniciales del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después del contagio. Por ello, completar el esquema de vacunación se mantiene como una de las principales medidas de protección para evitar la propagación de esta enfermedad viral y reducir los riesgos para la población.