¡Nueva novia, nuevo look! Erik Rubín estrena cabellera rubia y comparte video con su nueva pareja

Este hecho marca una etapa distinta en su vida personal tras el divorcio con Andrea Legarreta

¡Nueva novia, nuevo look! Erik Rubín estrena cabellera rubia y comparte video con su nueva pareja

El cantante mexicano Erik Rubín estrenó su cabellera rubia y apareció en público acompañado de una mujer que sería su nueva pareja, hecho que marca una etapa distinta en su vida personal tras el divorcio con Andrea Legarreta

La escena ocurrió en una plaza al sur de la Ciudad de México, donde el exintegrante de Timbiriche fue visto tomado de la mano con la joven, quien aún no ha sido identificada. El episodio fue documentado por seguidores y compartido ampliamente en redes sociales.

Un video en Instagram desata rumores de que Erik Rubín estaria estrenando romance

A través de sus historias en la plataforma de InstagramErik Rubín publicó un breve video en el que aparece junto a una mujer. El clip, sin audio de conversación, utiliza como fondo la canción “Perfect” de The Smashing Pumpkins.

Horas después, Rubín fue visto en una plaza comercial del sur de la CDMX junto a la misma acompañante, lo que desató comentarios sobre un posible nuevo romance. Ambos ingresaron juntos a un restaurante exclusivo, mientras varios seguidores del cantante solicitaron fotografías.

Un video en Instagram desata rumores de que Erik Rubín estaria estrenando romance

Así fueron captados Erik Rubín y su presunta nueva novia

Durante la visita a la plaza, Rubín accedió a las peticiones de quienes se acercaron para saludarlo. En ese momento, soltó brevemente la mano de su acompañante para tomarse fotos, mientras ella lo esperaba a corta distancia, mostrando una actitud relajada.

La joven permaneció cerca del artista, sin interactuar directamente con los admiradores. El hecho de no intentar ocultarse ni evitar la exposición pública generó especulaciones sobre la seriedad de la relación.

La identidad de la nueva pareja se mantiene en reserva

Hasta ahora, la identidad de la mujer que acompañó a Erik Rubín no ha sido revelada. No existen registros que la vinculen al medio artístico ni al entorno mediático habitual del cantante.

Usuarios en redes sociales han destacado la diferencia de edad aparente entre ambos y han realizado comparaciones con la relación de Andrea Legarreta, quien recientemente confirmó su noviazgo con Luis Carlos Origel, 21 años menor que la conductora de Hoy (Televisa).

Nueva novia de Erik Rubín

En distintas plataformas digitales, la presencia de la joven ha generado comentarios sobre su apariencia física y elogiaron la nueva etapa sentimental de Rubín.

“Qué guapa está la novia de Erik Rubín”, fue una de las frases que circularon en comentarios en redes sociales. Las imágenes y videos difundidos han recibido reacciones que van desde el apoyo hasta los halagos dirigidos a la pareja.

Un cambio personal tras el divorcio

Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron la separación de su matrimonio en febrero de 2023, luego de 22 años juntos. En un comunicado conjunto, ambos aclararon que la relación de pareja se transformó en una amistad sólida y en un lazo familiar por sus hijas, Mía y Nina. “La historia de pareja se fue desgastando hasta que entendimos que lo más sano era separarnos”, expresó Legarreta.

El trámite de divorcio permaneció en pausa durante varios meses, en los cuales la expareja continuó colaborando en proyectos empresariales y priorizó la estabilidad familiar. Andrea Legarreta fue la primera en confirmar una nueva relación pública. Por su parte, Rubín había optado por mantener su vida sentimental fuera del foco mediático hasta su reciente aparición.

Nueva novia de Erik Rubín

Lo que se sabe y lo que permanece en incógnita

  • Erik Rubín fue visto con una joven en una plaza al sur de la CDMX.
  • La identidad de la acompañante permanece en reserva, sin registros de actividad pública o artística.
  • La aparición ocurre pocos meses después de que Andrea Legarreta oficializó su noviazgo con Luis Carlos Origel.
  • El cantante accedió a solicitudes de fotografías sin intentar ocultarse del público.

Hasta el momento, ni Rubín ni su acompañante han realizado declaraciones sobre la relación. El interés mediático continúa enfocado en la evolución de sus vidas personales y la reacción de sus seguidores ante este nuevo capítulo.

