México

Video del crimen, moto robada y elecciones en el ISSSTE: qué se sabe del asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla

El exlíder sindical fue asesinado a balazos la noche del miércoles en la alcaldía Tlalpan

Guardar
Cámaras de seguridad captaron cómo
Cámaras de seguridad captaron cómo dos hombres en motocicleta siguieron y asesinaron a Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE, a días de la elección interna del gremio. (Redes sociales)

El asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, quedó registrado por cámaras de seguridad que muestran cómo dos hombres en motocicleta lo siguieron desde su lugar de trabajo antes de interceptarlo y dispararle en calles de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

El video de la persecución

El ataque ocurrió la noche del 11 de marzo, cuando el exlíder sindical salió del Centro Social, Cultural y Deportivo del sindicato. Minutos después, los agresores lo alcanzaron sobre la calle John F. Kennedy y dispararon al menos cinco veces contra la camioneta que conducía.

Herido, perdió el control del vehículo, cruzó los carriles laterales y centrales del Periférico Sur y terminó estrellado contra el muro de contención, donde murió en el asiento del conductor.

Revelan video del ataque armado contra Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE. (@c4jimenez)

Según las imágenes de cámaras de seguridad, reveladas por el periodista Carlos Jiménez, los agresores esperaron a la víctima en su lugar de trabajo. En los videos se observa a dos hombres en motocicleta vigilando la salida del estacionamiento; uno de ellos incluso se sube sobre la unidad para mirar por encima de una barda y confirmar la salida del exdirigente sindical.

Tras abandonar el centro deportivo, la víctima fue seguida por los motociclistas durante aproximadamente 850 metros en casi seis minutos.

Ya sobre la calle John F. Kennedy, el copiloto de la motocicleta disparó desde la ventana del copiloto y en pleno movimiento. Los vidrios del vehículo quedaron completamente destrozados por los disparos, la puerta abierta y el vehículo con daños en la defensa delantera, además de afectar a otro automóvil.

Uno de los sicarios se
Uno de los sicarios se subió a una barda para vigilar la salida de Luis Miguel Victoria Ranfla. (X/@c4jimenez)

Horas después del ataque, policías de la Ciudad de México localizaron la motocicleta presuntamente utilizada por los sicarios, abandonada a solo un kilómetro del lugar del crimen.

La unidad, una Italika negra sin placas y solo con permiso provisional para circular, tenía reporte de robo desde el 27 de febrero. Las autoridades cuentan con imágenes de los agresores antes y después del crimen, captadas por cámaras del C5, C2 Sur y particulares.

La línea de investigación principal

El homicidio ocurrió a pocos días de la elección para renovar la dirigencia del sindicato, donde Victoria Ranfla buscaba volver a competir por el liderazgo nacional.

El asesinato del exlíder sindical
El asesinato del exlíder sindical del ISSSTE ocurrió la noche del 11 de marzo en Tlalpan. La agresión directa de un motociclista provocó que su camioneta avanzara sin control hasta chocar contra el muro de contención en Periférico Sur. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El Congreso Nacional Extraordinario, que se realizaría del 13 al 15 de marzo, fue cancelado por decisión del sindicato. Uno de los asuntos centrales en esa reunión era la propuesta para modificar los estatutos y permitir la reelección de la actual secretaria general, Norma Liliana Rodríguez Argüelles.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantienen como línea prioritaria de investigación la pugna interna y el proceso electoral sindical, aunque no descartan otras hipótesis.

Luis Miguel Victoria Ranfla fue dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE durante más de una década, desde 2013. Durante su gestión, el sindicato firmó acuerdos laborales, promovió la creación de plazas médicas y la rehabilitación de instalaciones, pero también enfrentó acusaciones de manipulación electoral, protección de grupos señalados por desvíos y establecimiento de un cacicazgo sindical.

Temas Relacionados

Luis Miguel Victoria RanflaSindicatoISSSTEAtaque armadoCDMXmexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Carnaval de Carnavales 2026: fecha, ruta y comparsas participantes en CDMX

El desfile reunirá a más de 7 mil participantes de distintas alcaldías, celebrando una tradición reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital

Carnaval de Carnavales 2026: fecha,

Chiapas registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Chiapas registra sismo de 4.1

Agua de elote: la bebida saludable, aliada del sistema digestivo

Esta bebida refrescante es rica en nutrientes que benefician a la salud general, ideal para la temporada de calor

Agua de elote: la bebida

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los estudiantes que obtendrán el pago sin hacer ningún trámite

La Beca Rita Cetina está dirigida a alumnas y alumnos de primarias públicas, con un pago anual destinado a útiles y uniformes escolares

Beca Rita Cetina 2026: quiénes

Cárteles mexicanos reclutan más rápido de lo que pierden miembros: matemático revela por qué siguen creciendo

Los cárteles en México ya sumarían más de 180 mil integrantes en 2025, según Rafael Prieto Curiel

Cárteles mexicanos reclutan más rápido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cárteles mexicanos reclutan más rápido

Cárteles mexicanos reclutan más rápido de lo que pierden miembros: matemático revela por qué siguen creciendo

Laisha Michelle Oseguera González, hija de “El Mencho”, copiaría estrategia de Emma Coronel en EEUU

Confirman 91 cuerpos hallados en fosa clandestina de “El Willy”: 62 de ellos fueron identificados

Embajada de EEUU felicita a México por incautar 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

Abandonan dos cabezas humanas frente a un banco y en una explanada de Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Carnaval de Carnavales 2026: fecha,

Carnaval de Carnavales 2026: fecha, ruta y comparsas participantes en CDMX

Maribel Guardia desmiente irregularidades en el testamento de Julián Figueroa tras señalamientos de Imelda Tuñón

“Maravillosas, monstruosas”: todo sobre la exposición de mujeres en el cine de terror mexicano

Las guerreras K-pop 2: fans mexicanos reaccionan a la secuela confirmada por Netflix

Vive Latino 2026: cuánto podría costar la cerveza en el festival

DEPORTES

¿De qué murió Raúl Jiménez

¿De qué murió Raúl Jiménez Vega, papá del delantero del Fulham y la Selección Mexicana?

Papá de Raúl Jiménez soñaba con verlo anotar en el Mundial 2026: “Es algo que nos falta”

Canelo Álvarez avanza en su recuperación tras operarse el codo y regresar al ring, reveló Eddy Reynoso

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

Julio César Chávez Jr. regresa al ring: cuándo y dónde peleará el ex campeón mexicano