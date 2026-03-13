Video del crimen, moto robada y elecciones en el ISSSTE: qué se sabe del asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla

Cámaras de seguridad captaron cómo dos hombres en motocicleta siguieron y asesinaron a Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE, a días de la elección interna del gremio. (Redes sociales)

El asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, quedó registrado por cámaras de seguridad que muestran cómo dos hombres en motocicleta lo siguieron desde su lugar de trabajo antes de interceptarlo y dispararle en calles de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

El video de la persecución

El ataque ocurrió la noche del 11 de marzo, cuando el exlíder sindical salió del Centro Social, Cultural y Deportivo del sindicato. Minutos después, los agresores lo alcanzaron sobre la calle John F. Kennedy y dispararon al menos cinco veces contra la camioneta que conducía.

Herido, perdió el control del vehículo, cruzó los carriles laterales y centrales del Periférico Sur y terminó estrellado contra el muro de contención, donde murió en el asiento del conductor.

Revelan video del ataque armado contra Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE. (@c4jimenez)

Según las imágenes de cámaras de seguridad, reveladas por el periodista Carlos Jiménez, los agresores esperaron a la víctima en su lugar de trabajo. En los videos se observa a dos hombres en motocicleta vigilando la salida del estacionamiento; uno de ellos incluso se sube sobre la unidad para mirar por encima de una barda y confirmar la salida del exdirigente sindical.

Tras abandonar el centro deportivo, la víctima fue seguida por los motociclistas durante aproximadamente 850 metros en casi seis minutos.

Ya sobre la calle John F. Kennedy, el copiloto de la motocicleta disparó desde la ventana del copiloto y en pleno movimiento. Los vidrios del vehículo quedaron completamente destrozados por los disparos, la puerta abierta y el vehículo con daños en la defensa delantera, además de afectar a otro automóvil.

Uno de los sicarios se subió a una barda para vigilar la salida de Luis Miguel Victoria Ranfla. (X/@c4jimenez)

Horas después del ataque, policías de la Ciudad de México localizaron la motocicleta presuntamente utilizada por los sicarios, abandonada a solo un kilómetro del lugar del crimen.

La unidad, una Italika negra sin placas y solo con permiso provisional para circular, tenía reporte de robo desde el 27 de febrero. Las autoridades cuentan con imágenes de los agresores antes y después del crimen, captadas por cámaras del C5, C2 Sur y particulares.

La línea de investigación principal

El homicidio ocurrió a pocos días de la elección para renovar la dirigencia del sindicato, donde Victoria Ranfla buscaba volver a competir por el liderazgo nacional.

El asesinato del exlíder sindical del ISSSTE ocurrió la noche del 11 de marzo en Tlalpan. La agresión directa de un motociclista provocó que su camioneta avanzara sin control hasta chocar contra el muro de contención en Periférico Sur. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El Congreso Nacional Extraordinario, que se realizaría del 13 al 15 de marzo, fue cancelado por decisión del sindicato. Uno de los asuntos centrales en esa reunión era la propuesta para modificar los estatutos y permitir la reelección de la actual secretaria general, Norma Liliana Rodríguez Argüelles.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantienen como línea prioritaria de investigación la pugna interna y el proceso electoral sindical, aunque no descartan otras hipótesis.

Luis Miguel Victoria Ranfla fue dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE durante más de una década, desde 2013. Durante su gestión, el sindicato firmó acuerdos laborales, promovió la creación de plazas médicas y la rehabilitación de instalaciones, pero también enfrentó acusaciones de manipulación electoral, protección de grupos señalados por desvíos y establecimiento de un cacicazgo sindical.