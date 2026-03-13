Temblor hoy 13 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Dos sismos de magnitud 4.1 se registraron en las primeras horas del 13 de marzo de 2026 en las cercanías de Pijijiapan, Chiapas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. El primero ocurrió a las 00:36 horas, con epicentro a 194 kilómetros al suroeste de Pijijiapan y una profundidad de 16.1 kilómetros. El segundo se localizó a 46 kilómetros al oeste de la misma ciudad, a las 02:26 horas, con una profundidad de 91.7 kilómetros. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones.