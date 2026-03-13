Temblor hoy 13 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Se detectó un sismo de magnitud 3.7 en Yucatán, a las 09:55 horas de la mañana de este 13 de marzo. El epicentro, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, se registró a 18 km al Noreste de la localidad de Ticul, en el estado de Yucatán, con una profundidad de 5 kilómetros. No se han reportado afectaciones.
Dos sismos de magnitud 4.1 se registraron en las primeras horas del 13 de marzo de 2026 en las cercanías de Pijijiapan, Chiapas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. El primero ocurrió a las 00:36 horas, con epicentro a 194 kilómetros al suroeste de Pijijiapan y una profundidad de 16.1 kilómetros. El segundo se localizó a 46 kilómetros al oeste de la misma ciudad, a las 02:26 horas, con una profundidad de 91.7 kilómetros. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones.
Pijijiapan fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este 13 de marzo a los pobladores del estado de Chiapas a las 2:26 horas.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.