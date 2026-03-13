Kabah prepara concierto en La Paz, Baja California Sur para mayo de 2026

Kabah se presentará en un evento gastronómico en La Paz, Baja California Sur. Foto: Instagram/@kabah_oficial.

El grupo de pop noventero Kabah anunció que tendrá un concierto en La Paz, Baja California Sur, para el mes de mayo de este 2026.

A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación integrada por Federica, Sergio, Daniela, René y Apio dieron a conocer una presentación que tendrán antes de finalizar el primer semestre de este año.

Revelaron la fecha exacta y sede donde darán el espectáculo musical.

Kabah precisó que su concierto será en una feria gastronómica, por lo que dieron a conocer todos los detalles de esta presentación.

Concierto de Kabah en La Paz, Baja California Sur: sede y fecha

Kabah dará concierto en el evento gastronómico La Pazión por el Sabor en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

La fecha será el viernes 29 de mayo de este 2026. Su presentación será de las 19:00 a 20:00 horas, señalan los organizadores de este evento que reúne a cientos de personas de la entidad del norte del país.

Al lugar también asisten personas de otros estados de la República Mexicana.

Kabah dará concierto en el evento gastronómico 'La Pazión por el Sabor'. Foto: Facebook/Carmen Colado.

La Pazión por el Sabor es un festival gastronómico celebrado en La Paz, Baja California Sur, donde chefs, productores y restaurantes locales presentan platillos y sabores regionales.

El evento promueve la cultura culinaria y el turismo gastronómico mexicano.

Kabah ha conservado su éxito desde la década de los noventas, época cuando se formó

Kabah es un grupo mexicano de pop formado en 1992 en la Ciudad de México. Los miembros fundadores son María José, Federica Quijano, Apio Quijano, René Ortiz, Sergio O’Farrill y Daniela Magún.

El nombre Kabah proviene de una zona arqueológica maya, reflejando el interés por la cultura nacional. El grupo debutó en 1994 con su álbum homónimo, que incluyó éxitos como “Al pasar” y “Encontré el amor”.

En 1996, alcanzaron fama nacional con el disco “La calle de las sirenas”, cuyo sencillo titular se convirtió en uno de los más emblemáticos del pop latinoamericano.

A lo largo de su carrera, Kabah se caracterizó por su estilo juvenil, coreografías llamativas y letras que abordan temas de amor, amistad y superación.

Kabah se caracterizó por su estilo juvenil, coreografías llamativas y letras que abordan temas de amor, amistad y superación. Foto: Instagram/Kabah_oficial.

El grupo lanzó álbumes como “Esperanto” y “XNE”, consolidando su presencia en la música mexicana.

En 2005, Kabah anunció su separación tras una gira de despedida. Sin embargo, en 2015 regresaron a los escenarios para participar en la gira con OV7 y posteriormente se incorporaron en el “90’s Pop Tour”, junto a otros exponentes de la época, logrando gran aceptación de sus seguidores.

María José inició una exitosa carrera como solista, mientras que el resto de los integrantes continuó en proyectos musicales y televisivos.

Kabah es considerado uno de los grupos más influyentes del pop en español, dejando una huella importante en la historia musical de México.