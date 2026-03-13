Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan este 14 de marzo

El programa de prohibición vehicular tiene una aplicación distinta los sábados. (Infobae/Jovani Pérez)

No sólo de lunes a viernes, también los fines de semana es efectivo el programa de restricción vehicular del Hoy No Circula en la zona metropolitana del Valle de México. Por ello es importante que sepas qué coches tienen permitido circular este 14 de marzo, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad.

Desde 2008 comenzó a aplicarse el Hoy No Circula Sabatino, es decir, va a cumplir sus primeros 15 años en funcionamiento; en tanto, la restricción vehicular entre semana inició en 1989, sumando más de 30 años de implementación.

El programa tiene como objetivo bajar los niveles de contaminación ambiental en la zona metropolitana a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de vehículos entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación de este programa sabatino en la zona metropolitana es un tanto diferente al que se usa de lunes a viernes.

Que un coche pueda circular o no en sábado en en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Hoy No Circula Sabatino: 14 de marzo

Holograma: 1

Último dígito de la placa: par

Cabe mencionar que de igual forma no circulan los automóviles con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el dígito de su placa.

Al igual que entre semana, los automóviles con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías:AzcapotzalcoÁlvaro ObregónBenito JuárezCoyoacánCuajimalpaCuauhtémocGustavo A. MaderoIztacalcoIztapalapaMagdalena ContrerasMiguel HidalgoMilpa AltaTlalpanTláhuacVenustiano CarranzaXochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados:Atizapán de ZaragozaCoacalco de BerriozábalCuautitlánCuautitlán IzcalliChalcoChicoloapanChimalhuacánEcatepec de MorelosHuixquilucanIxtapalucaLa PazNaucalpan de JuárezNezahualcóyotlNicolás RomeroTecámacTlalnepantla de BazTultitlán Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se dijo antes, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su funcionamiento depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los vehículos con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los carros con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener un quinto sábado, ese día la restricción alcanzará únicamente a los coches con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los carros, incluidos aquellos que tengan holograma 1, están exentos del Hoy No Circula Sabatino.

(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún vehículo es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la aplicación del Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

De igual manera, la CAMe también puede llegar a ordenar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en zona metropolitana.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último dígito de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

En el Valle de México se debe de verificar el carro dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

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