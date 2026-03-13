Maite Perroni reflexiona sobre presión estética en redes: “Nunca pensé que mi peso sería tema”

La cantante y actriz explicó cómo decidió convertir las críticas digitales en una conversación sobre las presiones hacia las mujeres. (Instagram / @maiteperroni)

La actriz y cantante mexicana Maite Perroni compartió una reflexión sobre la violencia digital y la presión que enfrentan muchas mujeres en redes sociales.

En entrevista, la artista abordó distintos temas personales y profesionales, entre ellos la maternidad, su vínculo con el público brasileño y su trayectoria musical.

Sin embargo, uno de los puntos centrales del diálogo fue el impacto que pueden tener los comentarios en internet sobre la vida personal de las figuras públicas. Perroni explicó que recientemente enfrentó críticas en redes sociales relacionadas con los cambios físicos que experimentó después de convertirse en madre.

Maite se encuentra en medio de la exitosa gira 'Soy Rebelde Tour' (Foto: Instagram)

La actriz señaló que el contexto digital actual ha amplificado el nivel de escrutinio público. Plataformas sociales permiten que miles de usuarios opinen sobre la vida y apariencia de otras personas, muchas veces desde el anonimato, lo que genera dinámicas de crítica constante.

“Hoy me permito vivir desde la honestidad y no desde la exigencia constante”, afirma. Para Perroni, uno de los aprendizajes más importantes de su madurez ha sido dejar de depender de la aprobación externa. “Antes actuaba motivada por las expectativas, por la presión de cumplirlas. Hoy tengo claro lo que quiero y lo que no estoy dispuesta a negociar”, dijo la cantante para la revista caras de Brasil.

La conversación también abordó el tema de la violencia digital dirigida hacia las mujeres. En muchos casos, estas agresiones se manifiestan mediante comentarios sobre la apariencia física, presiones relacionadas con estándares de belleza o críticas sobre los cambios naturales del cuerpo.

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En el caso de la artista, parte de los comentarios se centraron en su apariencia tras el nacimiento de su hija Lía. Perroni explicó que la situación la llevó a reflexionar sobre cómo se juzga públicamente el cuerpo femenino.

“Nunca pensé que mi peso se convertiría en un tema tan relevante”, recuerda. Tras el nacimiento de su hija Lía, la actriz comenzó a recibir comentarios constantes sobre su cuerpo en redes sociales.

Ante ese escenario, la intérprete señaló que enfrentó distintas opciones sobre cómo reaccionar ante los comentarios negativos. Finalmente decidió utilizar la experiencia para abrir un diálogo más amplio sobre el tema.

Nació bebé de Maite Perroni y Andrés Tovar (Jovani Pérez/Infobae)

“Tenía tres opciones. Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme super mal por toda la violencia digital. La segunda es no decir nada y no hacer nada para no hacer este tema más grande. Y tres, abrir una conversación, una conversación que va más allá de mi”, explica.

Para Perroni, el problema no se limita a su caso personal, sino que refleja una presión social más amplia que afecta a muchas personas.

“Aunque no lo digamos, todos luchamos con nuestro peso y tratamos de cambiar para encajar en los estereotipos que la sociedad nos ha impuesto, olvidando quiénes somos realmente.”

Maite Perroni habló sobre la visita de RBD a Colombia en noviembre de 2023 (@maiteperroni y @carasmexico/Instagram)

La actriz también habló sobre los cambios que ha vivido a lo largo de su carrera, que supera las dos décadas en la industria del entretenimiento. Durante ese tiempo ha participado en producciones como El Juego de las Llaves, Oscuro Deseo y Triada, proyectos que le han permitido explorar diferentes registros interpretativos.

“La madurez me trajo ligereza y valentía: ligereza para soltar lo que no me pertenece y valentía para poner límites, incluso cuando causan incomodidad”, afirma.

“También tuve que desaprender el silencio. Comprendí que abrir conversaciones incómodas y usar mi voz conscientemente es una forma de transformación”.

Para Perroni, hablar de estas experiencias busca generar una reflexión colectiva sobre el respeto, la empatía y el derecho de las personas a vivir sin ser juzgadas constantemente en el entorno digital.