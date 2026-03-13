Cae“El Padrino”, líder de una organización internacional de trata de personas que operaba desde un bar en Baja California

Foto: SSPC

Juvenal “N”, alias “El Padrino”, identificado como líder de una organización internacional de trata de personas, fue detenido en el estado de Jalisco luego de que las autoridades ubicaron el municipio de Guadalajara como su principal zona de movilidad.

Su arresto se llevó a cabo como parte de los trabajos para detener a generadores de violencia, en una acción en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con el Ejército Mexicano.

Tras ubicar su principal zona de movilidad, los agentes intensificaron los recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de Guadalajara, lo que permitió localizarlo en la calle Nueva Escocia.

Luego de corroborar su identidad, los efectivos procedieron con su detención y posterior puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Red operaba desde el bar “Adelitas” en Baja California

Juvenal "N" mantenía las operaciones criminales de la red de trata desde Baja California. Foto: SSPC

“El Padrino” cuenta con una orden de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada, además, las investigaciones refieren que operaba desde el estado de Baja California.

Infobae México pudo conocer que el sujeto es identificado como Juvenal Jiménez Loza, líder de una organización internacional de trata de personas.

Los datos refieren que “El Padrino” estableció su centro de operaciones en el bar llamado “Adelitas”, ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Las investigaciones sobre este sujeto comenzaron desde el año 2023, luego de que varias de las víctimas de trata denunciaran las actividades ilícitas que se cometían tanto en el bar “Adelitas” como en un hotel cercano.

Dicho centro nocturno se promocionaba como el club para hombres más famoso de Tijuana, ya que comenzó sus operaciones desde el año 1962.

Una mujer identificada como Isis Atalia Montoya Romero fue asesinada en el bar Adelitas, en Tijuana, en febrero de 2021. (Foto: Captura de pantalla)

Tras el cierre del bar en 2023, reportes periodísticos refirieron que las ganancias de más de 100 millones de dólares que obtenía por la explotación sexual de mujeres le permitía a “El Padrino” comprar la protección de policías, jueces y otras autoridades.

Medios locales reportaron que las investigaciones de las autoridades señalaban que “El Padrino” contaba con un modus operandi en el que se captaba a las mujeres en situación de vulnerabilidad y las retenían en el hotel “Coahuila”, ubicado en la calle del mismo nombre de la ciudad de Tijuana, para luego explotarlas sexualmente.

Además, la red criminal de Juvenal Jiménez está vinculada con el lavado de dinero mediante empresas fachada.

El caso se ha visto en medio de la solicitud de amparos tanto para devolver más de 18 inmuebles pertenecientes al sujeto, así como para evitar su detención. Pese a esto, “El Padrino” fue detenido en Jalisco.

Cabe señalar que víctimas de la red de trata denunciaron a Imagen Televisión, en diciembre de 2025, que los implicados estaban ofreciendo un pago millonario para quienes las silenciara.