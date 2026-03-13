México

Angélica Rivera es cuestionada nuevamente sobre su vida sentimental durante el concierto de Cristian Castro

Acompañada de Sofía Castro, “La Gaviota” vivió una noche inolvidable apoyando al intérprete de “Azul”

La actriz Angélica Rivera expresa su aprecio por Cristian Castro y aviva especulaciones sobre una segunda oportunidad en el amor. (ViX/ RS)

La posible segunda oportunidad al amor de Angélica Rivera ha generado revuelo tras sus recientes declaraciones en el reciente concierto de Cristian Castro en Ciudad de México.

La actriz, conocida como “La Gaviota”, reconoció ante los micrófonos de Ventaneando: “Claro y más con Cristian Castro” al ser consultada sobre si contemplaría una nueva etapa sentimental.

Asimismo, no dudó en mostrar su afecto por el intérprete de “Azul” y añadió: “Lo amo, es grande. Mi Cristian es grande, gracias por estar aquí apoyándolo”.

Sus palabras fueron pronunciadas tras el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional y avivaron las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Sofía Castro acompaña a Angélica Rivera y Cristian Castro durante el concierto, reforzando los lazos entre ambas familias. - (Miriam Estrella/ Infobae)

Sofía Castro también acudió a apoyar a Cristian Castro en el Auditorio Nacional

La noche estuvo marcada por la participación de Angélica Rivera y su hija, Sofía Castro, quienes acompañaron al cantante tanto entre el público como en el backstage.

La intérprete utilizó sus redes sociales para compartir momentos del evento, incluyendo videos donde se la vio entonando a todo pulmón “Mi vida sin tu amor” junto a Sofía y Lucila Gaudiano.

Cabe recordar que el vínculo entre Rivera y Castro se remonta a cuando la actriz mantuvo una relación con José Alberto Castro, tío del cantante. Pese al fin de esa relación, la actriz y Cristian han conservado una cercanía.

Una fotografía familiar tras el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional destaca la unión entre Sofía Castro, Angélica Rivera y el cantante. (RS)

Reencuentro familiar y apoyo en el concierto de Cristian Castro

Al término de la segunda presentación de Cristian Castro, Angélica Rivera, su hija Sofía, Adri Rivera y Lucila Gaudiano accedieron al camerino del cantante. Fue allí donde todos posaron juntos para una fotografía que posteriormente se compartió en Instagram.

En la imagen se observa que el cantante aparece abrazando a Sofía Castro, acompañada del mensaje: “Los amo”, según la publicación, el acercamiento familiar refuerza la percepción de una relación cordial y cercana entre las familias Castro y Rivera.

“La verdad es que mi mamá adora a Cristian y Cristian con mi mamá, tenemos muy buena relación”, expresó Sofía Castro para el programa Sale el sol a su llegada al recinto.

La participación de Angélica Rivera bailando y cantando durante el concierto evidencia el apoyo incondicional a Cristian Castro y su familia. (Miriam Estrella/ Infobae)

Angélica Rivera bailando en el concierto de Cristian Castro

Durante el concierto, se observó a Angélica Rivera sumándose al entusiasmo del público, mientras acompañaba a su hija y a Lucila Gaudiano. En sus historias de Instagram, la actriz publicó una dedicatoria especial: “Yo sin tu amor no sé vivir”, dirigida a Sofía.

Cristian Castro también se refirió a la presencia de sus familiares antes del espectáculo: “Muy linda mi primita siempre apoyándome, hoy viene su mami, Angélica, si Dios quiere”.

La velada no solo fue significativa por el reencuentro familiar, sino también por la muestra de afecto público entre Angélica Rivera y Cristian Castro pese a que la actriz ya no es pareja sentimental de su tío.

