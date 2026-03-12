México

Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE asesinado en Tlalpan

Luis Miguel Victoria Ranfla murió tras un ataque armado en la colonia Isidro Fabela, al sur de la CDMX

El asesinato del exlíder sindical
El asesinato del exlíder sindical del ISSSTE ocurrió la noche del 11 de marzo en Tlalpan. La agresión directa de un motociclista provocó que su camioneta avanzara sin control hasta chocar contra el muro de contención en Periférico Sur. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), murió tras ser atacado a balazos en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan.

El crimen ocurrió la noche del miércoles 11 de marzo, cuando un motociclista lo interceptó y disparó en al menos cinco ocasiones.

El exlíder sindical perdió el control de su camioneta, que terminó impactada contra el muro de contención de los carriles centrales del Periférico Sur, al sur de la Ciudad de México.

Qué se sabe del ataque

(X/@IzgMadeel)
(X/@IzgMadeel)

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los hechos se registraron cuando un sujeto a bordo de una motocicleta se aproximó al vehículo de Victoria Ranfla sobre la calle John F. Kennedy y disparó directamente contra el conductor.

Tras el ataque, la camioneta avanzó fuera de control, cruzó a los carriles centrales del Periférico y se estrelló contra el muro. El impacto involucró a otro vehículo, cuyo conductor resultó ileso, mientras que la acompañante de Victoria Ranfla presentó lesiones menores.

Paramédicos y personal de la SSC CDMX acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento del exlíder sindical. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación, servicios periciales recogieron casquillos y testimonios. Las cámaras de videovigilancia de la ciudad ya se encuentran bajo análisis para identificar a los responsables del ataque, informó Foro TV.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la camioneta negra de Victoria Ranfla con múltiples impactos de bala en la ventana del conductor, la defensa dañada y la puerta abierta.

¿Quién fue Luis Miguel Victoria Ranfla?

(Facebook: Luis Miguel Victoria Ranfla)
(Facebook: Luis Miguel Victoria Ranfla)

Luis Miguel Victoria Ranfla ocupó la presidencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) durante una década, desde 2013.

Victoria Ranfla inició su carrera sindical en la sección IV “Clínicas de especialidades” del ISSSTE hace más de 35 años. Desde entonces, ocupó cargos en la estructura sindical y fortaleció su influencia al interior de la organización.

Su liderazgo se caracterizó por la consolidación de un grupo de incondicionales en puestos clave, lo que le permitió ejercer un control absoluto. El sindicato que dirigió es el tercero en membresía dentro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Luis Miguel Victoria Ranfla dirigió
Luis Miguel Victoria Ranfla dirigió uno de los sindicatos del ISSSTE por más de una década. (Facebook: Luis Miguel Victoria Ranfla)

Entre los logros señalados por la organización durante su gestión se encuentran la recuperación de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISSSTE, el otorgamiento de créditos y la remodelación de la sede sindical.

Durante su gestión, Victoria Ranfla impulsó acuerdos laborales, la creación de nuevas plazas médicas y la modernización de la infraestructura. Sin embargo, su paso por el sindicato también estuvo acompañado de señalamientos internos por manipulación de elecciones, marginación de opositores y protección de grupos cuestionados por el manejo de recursos, sobre todo en la elección de 2022.

En el 2024 Victoria Ranfla fue mencionado como posible contendiente para disputar el liderazgo nacional de la FSTSE a Joel Ayala Almeida.

En los últimos años, redujo su actividad pública a la difusión de efemérides en sus redes sociales.

