Familia se despide de su perrita con mariachi al ritmo de ‘Amor Eterno’: video conmueve a millones usuarios

La escena difundida en TikTok conmovió a millones de personas por el gesto de cariño hacia la mascota.

Un video compartido en redes sociales conmovió a millones de usuarios al mostrar la despedida que una familia organizó para su mascota antes de que falleciera. Las imágenes, difundidas a través de TikTok, narran el último momento que un hogar compartió con su perrita llamada Cattaleya, un instante que rápidamente se volvió viral por la carga emocional que transmite.

El clip fue publicado por un joven identificado en la plataforma como Pipex, quien decidió documentar la última noche con vida de su compañera canina. La escena capturó la atención de internautas de distintas partes del mundo, especialmente de quienes han vivido la experiencia de perder a un animal de compañía tras varios años de convivencia.

De acuerdo con el contenido del video, la familia preparó una despedida muy especial para la perrita. En lugar de un momento silencioso, optaron por organizar una serenata frente a su casa con músicos de mariachi interpretando la canción “Amor Eterno”, uno de los temas más conocidos del repertorio de Rocío Dúrcal.

En la publicación original, el joven acompañó el video con un mensaje dirigido a su mascota: “Un día antes de decir adiós, le regalamos su propia serenata, te extraño mucho cattaleya”

La grabación muestra cómo los integrantes del mariachi llegan al domicilio familiar mientras los dueños salen a recibirlos. Entre ellos también aparece la perrita, que se acerca curiosa y busca caricias de las personas que la rodean, ajena al profundo significado del momento que estaba viviendo junto a sus dueños.

Mientras la música comienza a sonar, los familiares no logran contener la emoción. En el video se observa cómo algunos de ellos lloran mientras acarician a la mascota y escuchan la canción que acompaña la despedida. La escena refleja tanto el cariño acumulado durante años como el dolor que implica tomar la decisión de dejar partir a un animal querido.

Uno de los momentos que más impactó a los espectadores ocurrió cuando el vocalista del mariachi modificó una parte de la letra del tema interpretado. Durante la serenata entonó la frase: “Como quisiera que no te fueras”, un gesto que provocó aún más reacciones emotivas entre quienes vieron la grabación.

Posteriormente, el cantante que participó en la serenata dejó un comentario en la publicación donde explicó lo significativo que resultó para él formar parte de ese momento familiar. En su mensaje expresó: “Sé que despedir a un compañero de vida nunca es fácil, y más cuando se trata de un ser que nos regaló tanto amor incondicional. (...) De corazón espero que el recuerdo de su perrito siga viviendo siempre con la misma ternura con la que lo cuidaron”.

La última noche de Cattaleya quedó registrada en TikTok y provocó miles de reacciones entre usuarios que recordaron a sus propias mascotas.

El joven que compartió el video respondió al mensaje agradeciendo la sensibilidad del grupo musical y el acompañamiento que brindaron a su familia en ese momento tan difícil.

Tras difundirse, el video acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios que compartieron sus propias historias de despedida con mascotas, convirtiendo el caso de Cattaleya en un símbolo del vínculo emocional que muchas personas desarrollan con sus animales de compañía.