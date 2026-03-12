Ángela Aguilar revela en redes su devoción por la Virgen de Guadalupe y compara la fe con el ejercicio

La cantante reflecionó y destacó cómo la constancia en el gimnasio y en la oración pueden transformar la vida. (Instagram)

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir una reflexión personal en la que comparó la constancia en el gimnasio con el fortalecimiento de la fe. A través de su canal de difusión en WhatsApp, la cantante mexicana mostró aspectos de su vida cotidiana y profundizó en su vínculo espiritual con la Virgen de Guadalupe.

En su reciente publicación, la hija de Pepe Aguilar incluyó dos imágenes que ilustran los pilares de su mensaje. En la primera, aparecen diversos aparatos y pesas en un gimnasio, mientras que la segunda retrata un altar acondicionado en su hogar. Este espacio contiene flores, una veladora encendida y un cuadro de la Virgen de Guadalupe, figura central en la fe católica mexicana.

A través de imágenes y un mensaje personal, Ángela Aguilar destacó cómo la constancia en el gimnasio y en la oración pueden transformar la vida, reafirmando su devoción por la Virgen de Guadalupe. (Captura de pantalla Canal de difusión Ángela Aguilar)

La artista expresó su visión sobre la disciplina y la espiritualidad con el siguiente mensaje: “Vi algo que me gustó mucho. Decía que el gimnasio y la oración se parecen mucho. El músculo crece con constancia, y el alma también. Vas al gym o haces ejercicio aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados rápidos. La fe funciona igual. Lo que repites todos los días termina transformándote, abrazándote. Les mando besos, angelitos. Ya estamos a la mitad de la semana. Terminemos con energía bonita”, escribió la cantante en su canal.

Recientemente Ángela Aguilar ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde acostumbra compartir aspectos personales, familiares y espirituales. No es la primera vez que la artista aborda la importancia de la fe y las tradiciones en su vida. Durante las festividades del 12 de diciembre, la joven artista ha reiterado públicamente su devoción por la Virgen de Guadalupe, agradeciendo a la “morenita” por su compañía y protección.

La cantante mexicana compartió en su canal de WhatsApp una reflexión en la que relaciona la disciplina en el ejercicio físico con la perseverancia en la fe, mostrando su altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. (Captura de pantalla Ángela Aguilar)

En 2025, Ángela Aguilar difundió mensajes de gratitud a la Virgen en sus plataformas digitales y participó en conciertos dedicados a la figura religiosa. En diciembre del mismo año, durante una presentación en San Diego, California, recibió un chal con la imagen de la Virgen, gesto que fue ampliamente comentado por sus seguidores.

Las publicaciones de Aguilar suelen generar diversas reacciones entre sus fans. Mientras algunos usuarios expresan apoyo y admiración por su apertura al compartir temas personales y espirituales, otros responden con críticas.

Entre los mensajes más recientes que ha publicado en su canal de difusión, destaca cuando desmintió los rumores que circulaban en redes sociales acerca de un presunto alejamiento de los escenarios. La cantante aseguró que su carrera musical continúa activa y que no tiene planes de abandonar la música. “No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión”, afirmó la intérprete.